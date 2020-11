Kulturlandinitiativen Luzerner Regierung hält an Abstimmung vom Sonntag fest Die Luzerner Regierung informiere im Abstimmungsbüchlein falsch über die Kulturlandinitiativen, haben mehrere Einsprecher moniert. Die Regierung tritt auf ihre Beschwerde jedoch nicht ein. Lukas Nussbaumer 27.11.2020, 13.37 Uhr

Können die 1140 Hektaren Landwirtschaftsland, die sich in einer Bauzone befinden, bei einem Ja zu den Kulturlandinitiativen nicht mehr überbaut werden? Ja, schreibt die Regierung im Abstimmungsbüchlein, nein, betonen die Initianten, gestützt auf ein Gutachten sowie die Einschätzung von Juristen und Agronomen. Vier Privatpersonen aus der Stadt Luzern haben deshalb in einer am Dienstag eingereichten Einsprache an die Regierung die Verschiebung der auf den Sonntag angesetzten Abstimmung verlangt. Ihr Vorwurf: die Regierung informiere die rund 270'000 Stimmberechtigten in der Abstimmungsbotschaft und in einem Erklärvideo auf der Webseite des Kantons falsch.