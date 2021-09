Kulturland: Kanton Luzern startet Vernehmlassung

Kulturlandschutz Kanton Luzern startet Vernehmlassung zur Teilrevision der Planungs- und Bauverordnung Der Luzerner Regierungsrat hat das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement mit der Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens beauftragt, das bis zum 17. Dezember 2021 dauert. 13.09.2021, 11.30 Uhr

Am 29. November 2021 hat die Luzerner Stimmbevölkerung den Gegenvorschlag zu den Initiativen Luzerner Kulturlandschaft angenommen. Dieser schreibt einen stärkeren Schutz von Kulturland allgemein und von Fruchtfolgeflächen im Besonderen vor, was eine Revision der Planungs- und Bauverordnung (PBV) mit sich bringt. Bei dieser Gelegenheit wird die PBV in weiteren Punkten angepasst, heisst es in einer Mitteilung des Kantons Luzern.