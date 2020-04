Kunden helfen Luzerner Geschäften mit über 100'000 Franken Die Gutscheine von «Wir sind Luzern» helfen den Läden, den Lockdown zu überbrücken. Doch nun folgt die nächste heisse Phase: «Die Geschäfte müssen den Kunden zeigen: Wir sind wieder da», sagt der Präsident der Luzerner City Vereinigung. Robert Knobel 24.04.2020, 11.30 Uhr

Leere Luzerner Altstadt. Doch schon bald soll hier wieder Leben einkehren. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

«Kaufen Sie heute – zahlen Sie später»: So lautete bisher ein beliebter Werbeslogan. Doch in Corona-Zeiten helfen selbst altgediente PR-Weisheiten nicht mehr weiter. Im Gegenteil: In Luzern lautet die Erfolgsformel neuerdings «Heute bezahlen – morgen profitieren». Schon zahllose Kundinnen und Kunden haben sich darauf eingelassen. Sie zahlen einem Geschäft, das wegen Corona geschlossen bleibt, einen beliebigen Betrag und können diesen nach Ende des Lockdowns vor Ort einlösen. Über 150 Betriebe – von der Beiz übers Sportgeschäft bis zur Sprachschule – haben sich auf der Plattform «Wir sind Luzern» (www.wir-sind-luzern.ch) zusammen geschlossen. Bisher seien Gutscheine im Wert von insgesamt über 100'000 Franken verkauft worden, sagt Olivier Gachnang, CEO der Agentur für E-Commerce und Online Marketing «Go2Flow», welche das Projekt initiiert hat.