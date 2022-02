Über 200 Luzerner Demonstrierende fordern Frieden in der Ukraine

Kundgebung Pazifistische Parolen und persönliches Leid: Luzerner Demonstrierende fordern Frieden in der Ukraine Zwischen 200 und 300 Leute machten sich am Samstagabend beim Helvetiagärtli für den Frieden stark. Auch Exil-Ukrainerinnen waren zugegen. David von Moos/ Salome Erni 26.02.2022, 19.34 Uhr

«Die Ukraine ist nur der Anfang. Putin ist ausser sich», befürchtet Valeriia Cormier. Die 47-Jährige stammt aus Kharkiv in der Ukraine und lebt seit zwei Jahren in der Schweiz, ihr Mann aus Kanada ist seit 15 Jahren hier. Gemeinsam mit ihren Nachbarn nehmen sie am Samstagabend an der Demonstration für Frieden in der Ukraine teil. Es ist eine von vielen in der Schweiz.