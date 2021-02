Kundgebungen Überall wird gegen Coronamassnahmen demonstriert, nur in Luzern nicht Ob in Stans, Schwyz oder Zug: Regelmässig demonstrieren Skeptiker mit dem Segen der Behörden gegen Coronamassnahmen. In Luzern liegt die letzte Aktion schon fast ein Jahr zurück. Und die war erst noch unbewilligt. Alexander von Däniken 08.02.2021, 05.00 Uhr

Sie finden Zwangsschliessungen von Betrieben übertrieben und die Tragepflicht von Schutzmasken kontraproduktiv für die eigene Gesundheit: Skeptiker von Coronamassnahmen. Ihre Meinung dürfen sie auch in diesen Zeiten öffentlich kundtun, was auch in der Zentralschweiz regelmässig gemacht wird: