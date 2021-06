Kunst KKLB-Leiter Wetz baut eine Metrostation – und hat auch sonst viel Ungewöhnliches zu bieten Auf einem Rundgang durch Kunst und Kultur im Landessender Beromünster (KKLB) hört und erlebt man Erstaunliches – auch über den Gründer und Leiter selber. Hugo Bischof 01.06.2021, 16.48 Uhr

Der Künstler Wetz vor seinem neusten Werk, der KKLB-Metrostation. Viel roher Beton steht bereits. Im Hintergrund der stillgelegte Landessender. Bild: Jakob Ineichen (Beromünster, 28. Mai 2021)

Schnurgerade und endlos lang ist die schmale Landstrasse von Schenkon Richtung Beromünster. «Todesstrecke» nennen Einheimische sie. Beidseitig leuchten gelbe Rapsfelder. Dann die Hinweistafel «KKLB». Ein Schotterparkplatz. Ein hinter Bäumen verstecktes Gebäude, daneben Beton und Baudrähte. Outback im Kanton Luzern. Wir sind am wohl ungewöhnlichsten Kreativort der Schweiz, «Kunst und Kultur im Landessender Beromünster».

Kunst im ehemaligen Betriebsgebäude des Landessenders Kunst und Kultur im Landessender Beromünster (KKLB) ist ein Kunst- und Kulturhaus, das 2010 eröffnet wurde und sich im ehemaligen Betriebsgebäude des 2008 stillgelegten Landessenders Beromünster befindet. Es steht unter der künstlerischen Leitung von Werner Alois Zihlmann (alias Wetz) und der Direktion von Silas Kreienbühl. Neben der Ausstellungstätigkeit in diversen Kunsthallen und Kabinetten finden im KKLB Kulturveranstaltungen, Tagungen und Seminare statt. Infos: Der KKLB-Kunsttrip «Aussen» im KKLB-Aussenbereich kann Tag und Nacht unangemeldet besucht werden. Der KKLB-Kunsttrip «Innen» ist täglich von 14 bis 17 Uhr zugänglich. Infos: www.kklb.ch.

Wetz, Gründer des KKLB, nimmt uns mit auf einen Rundgang. Erste Station KKLB-Metro, das neuste Wetz-Projekt. Sehr viel Gebautes in rohem Beton steht schon. Nur: Der Bau stockt, das Bauamt in Beromünster hat interveniert. Wie so oft, wenn die Fantasie mit Wetz durchbrennt, gibt’s Einwände von offizieller Seite. Hat er beim Bau der Metro Fehler gemacht? «Ach wo!», sagt Wetz. «Wir haben auf dem Areal des KKLB eine Sonderzone mit Bereichen, wo auch grosse Kunstwerke gebaut werden dürfen.» Zum fehlenden Baugesuch sagt er: «Wie auch? Ich habe zu Beginn keine Ahnung, wohin etwas führt. Es ist Kunst.»

Es gehe nicht um eine Kritik an den künstlerischen Eingriffen, sagt der Beromünsterer Gemeindepräsident Hans-Peter Arnold auf Anfrage. «Im Gegenteil: Wir respektieren diese.» Es brauche aber standardmässig zusätzliche Abklärungen, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Gewässerschutz, um sicherzustellen, dass kein Grundwasser tangiert wird. Deshalb der Baustopp. Wie es weitergeht, ist offen: «Es ist ein laufendes Verfahren.»

Wetz auf der Betondecke über dem Eingang zur KKLB-Metro. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 28. Mai 2021)

Die U-Bahn-Station ist Teil des bestehenden Bunkers, der über mehrere unterirdische Gänge mit dem KKLB-Hauptgebäude verbunden ist. Sie funktioniere schon jetzt perfekt, betont Wetz:

«Unvollendet sind Kunstwerke manchmal noch viel präziser. Die Intervention der Gemeinde ist, so gesehen, ein grosser Glücksfall für mich.»

Innert Sekunden gelange man mit der U-Bahn «von hier nach New York zu den grossen Museen, nach Kairo an den Markt oder nach Wien zum Kaffee», erklärt Wetz. Trotz Baustopp – zumindest in Gedanken wächst die Metro.

Zeitmaschine, um einen Mord ungeschehen zu machen

Das KKLB ist riesig, vielfältig. Es gibt grosse, kleine, mittlere Räume. Überall ist Kunst, teils fertig, teils «in progress», man reibt sich förmlich daran. Als neuer Farbtupfer ein Treibhaus mit Wildblumen. In einem Raum tüftelt Roger Duvoisin mit seinem «Raviolibar»-Assistenten an einer Zeitmaschine. Sie soll es ermöglichen, einen tatsächlichen Mord in den 1940er-Jahren ungeschehen zu machen.

Spektakuläre Plastikobjekte aus dem Mittelmeer von Ursula Stalder über einer Wetz-Betteninstallation. Dann Kaffeepause im grossen Saal, dessen Wände der Grafiker Niklaus Troxler exklusiv dekorierte. Wetz erzählt aus seinem Leben. 1961 im Zihlenfeldlöchli in Wolhusen als Werner Zihlmann geboren, mit sechs Brüdern: «Alle sind etwas Vernünftiges geworden: Handwerker und Fitnessunternehmer. Nur einer wurde Gefängnisdirektor; den kann ich für meine Kunst wohl nicht wirklich brauchen.»

Sie seien anfänglich in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, schliefen zu dritt in einem Bett: «Das war wunderbar, wir wollten es nicht anders.» Ihr Onkel schenkte ihnen einen Fernseher. Empfang hatten sie aber keinen. «So machten wir halt selber Fernsehen. Live – mit einer Kamera, die direkt an das TV-Gerät angeschaltet war.» Ein italienischer Gastarbeiter wohnte bei ihnen, Luigi, ein Aussenseiter wie sie:

«Er sang in der Küche immer wunderschöne Arien. Deshalb meldeten wir uns alle immer freiwillig zum Geschirrabwaschen.»

Wetz redet wie ein Fluss. Sein erstes Geld verdiente er mit dem Verkauf von Enteneiern: «Wenn jemand Geburtstag hatte, schenkte ich ihm ein Extra-Ei. So war mir ein weiterer Stammkunde gewiss.» Weil er mit seinen Eiern regelrecht in der Gegend rumgewetzt sei, habe man ihn «Enten-Wetz» genannt – daher sein Name. Seine Jugenderinnerungen hat er im KKLB in einer Installation verarbeitet, laut, farbig – inklusive Kuh Lotti und den ausgestopften Schafen, mit denen er später Schlagzeilen machte.

Zuerst war er Hochbauzeichner und Psychiatriepfleger. Dann bildete er sich an der Kunstgewerbeschule Luzern und der Hochschule für Künste Berlin zum freischaffenden Künstler weiter. 2010 gründete er das KKLB. Dieses hat heute eine Filiale auch in Berlin. Wetz kommt in der Welt herum. Er ist per du mit den Topshots der Kunstszene: Sam Keller, Pipilotti Rist und so weiter.

«Ich kann nichts!»

Wetz betont: «Ich kann nichts!» Er bringe einfach die richtigen Leute zusammen: «Dann kommen die Projekte ins Laufen.» Geldbeschaffung ist für ihn kein Problem: «Ich sage meinen Sponsoren immer geradeheraus, was ich von ihrer Tätigkeit halte, auch kritisch. Das hören sie lieber, als wenn ich ihnen Honig um den Mund streiche.» Wetz ist stolz darauf, dass er seine Projekte ohne grosse Unterstützung der öffentlichen Hand realisiert. In einem KKLB-Raum steht eine Installation von Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger. «Das Louvre in Abu Dhabi wollte sie kaufen, für mehrere Millionen Franken. Die wären gekommen und hätten den ganzen Installationsraum Stück für Stück inklusive Wände abgebaut und in Abu Dhabi wieder aufgebaut.» Wetz und die Künstler hatten kein Interesse. Die Installation bleibt im Kunst-Kraftort KKLB.

Wetz auf der Baustelle der KKLB-Metrostation. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 28. Mai 2021)

Wetz hat Dutzende Helferinnen und Helfer, «alle gut bezahlt». Im topmodernen Konferenzsaal im KKLB-Hauptgebäude finden Anlässe von Taufen bis Abdankungen statt: «Alles ist möglich. Wir lassen aber nur Leute rein, die an Kunst interessiert sind.» Er selber ist viel als Redner unterwegs. Bilder malt er auch noch. Allerdings nicht mehr selber; die Zeit fehlt. Die grosse abstrakte Leinwand, aus der sich Käufer ein Stück nach Wahl herausschneiden können, ist zwar ein echter Wetz. Ausgeführt hat sie aber seine Assistentin Marlene Jost – wohlvermerkt. Sein neuster Coup: Der ehemalige Fernsehmoderator Beni Thurnheer übernimmt die Direktion des Ressorts KKLB-Kunst-Kommentar.

Treffen mit Emil Steinberger

Plötzlich ein Anruf. Wetz muss rasch in die reformierte Kirche Sursee, die er seit kurzem als Kunsthaus nutzt. Dort wartet Emil Steinberger auf ihn. Er ist da, um mit seiner Frau Niccel das neuste Wetz-Projekt «Blumen für Thomkins» zu besichtigen, in dem sie selber vertreten ist: 20 Kunstschaffende haben Bilder gemalt, die unter die Kirchenbänke geklebt wurden. Um sie zu betrachten, muss man rücklings auf einem Kissen liegend unter den Kirchenbänken durchrobben. Was man für die Kunst nicht alles tut!

Die «magical mystery tour» durch das Universum Wetz hat rund drei Stunden gedauert. Zeit zum Verdauen gibt’s nicht. Es geht wieder zurück auf der «Todesstrecke» entlang der Rapsfelder. Beim nächsten Besuch nehmen wir mit der U-Bahn die Abkürzung nach New York.