Kunst Kuba-Galerie zieht in die Stadt Luzern Die Entlebucher Galerie Artecuba eröffnet eine Filiale am Löwenplatz – und öffnet sich inhaltlich. 04.01.2021, 19.38 Uhr

Der kubanische Botschafter besucht die Artecuba-Kunstgalerie in Entlebuch. Bild: Corinne Glanzmann (Entlebuch, 8. November 2019)

(rk) Seit 2017 zeigt die Galerie Artecuba in Entlebuch Werke von kubanischen Künstlern. Nun zieht die Galerie in die Stadt Luzern, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Anfang Februar eröffnet die Galerie am Löwenplatz 6 (zwischen Bourbaki und Löwendenkmal) ihre neuen Räumlichkeiten unter dem Namen «Löwen­galerie Luzern».