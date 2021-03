Kunstplattform Virtuelle Events, Hochzeiten, Kulturanlässe – Akku Emmen soll ein breiteres Publikum anziehen Die Neuausrichtung der Akku Kunstplattform in Emmen ist aufgegleist. Neben neuen Geschäftsbereichen wird es auch eine personelle Neuaufstellung geben. Beatrice Vogel 05.03.2021, 05.00 Uhr

Geldsorgen haben die Akku Kunstplattform in Emmen geplagt. Obwohl sie in Kunstkreisen hohes Ansehen geniesst, schrieb sie Jahr für Jahr rote Zahlen. So kann es nicht weitergehen, entschied die Stiftung Akku 2019 und verschrieb dem Betrieb für 2020 und 2021 ein Sparprogramm. Darüber hinaus wurde eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Emmer Gemeinderats Brahim Aakti (SP) eingesetzt, die eine Neuausrichtung erarbeiten sollte. Nun liegt das Konzept vor.

Es beinhaltet neben dem bisherigen Schwerpunkt von regional-national ausgerichteten Kunstausstellungen drei neue Geschäftsbereiche. Bereits im vergangenen August wurden die Kinderateliers eigenständig: Der Verein Kuka Kinder- und Kulturatelier hat die Trägerschaft der Angebote übernommen. Schon dadurch wurde das Akku schlanker, die Ausgaben reduziert.

In der Arbeitsgruppe sei der Bereich Kunst als Schwerpunkt der Plattform unbestritten gewesen, sagt Brahim Aakti und betont: «Das Akku als Kunstplattform mit Ausstellungen funktioniert, es ist eine etablierte Institution. Deshalb wird der Bereich Kunst das Herzstück des Akku bleiben.» Auch die Räumlichkeiten in der Viscosistadt werden beibehalten. Partnerschaften, etwa mit dem Kuka, der Kunsthochschule oder dem Tramhüsli, sollen weiter ausgebaut werden.

Zu wenig in Emmen verankert

«Was nicht funktioniert hat: Die Finanzen – und der Bezug zur Standortgemeinde. Beim Emmer Publikum ist das Akku nicht gut genug verankert», so Aakti weiter. Um dem Gegensteuer zu geben, soll das Akku sich mehr in Richtung eines lebendigen Kulturorts entwickeln. Hier kommen die drei neuen Geschäftsbereiche ins Spiel: virtuelle Events, Hochzeiten und Kultur-Club. Sie sollen dazu beitragen, dass die Räumlichkeiten besser ausgelastet und durch eine breitere Kundschaft genutzt werden.

Das Konzept der virtuellen Events wurde mit dem technischen Partner Bild + Ton AG erarbeitet, bei dem künftig die Federführung in diesem Bereich liegt. Die Akku-Räumlichkeiten sollen dabei für Events genutzt werden, die sowohl analog als auch digital stattfinden. Ein Beispiel: Eine Firma will ihren Kunden ein neues Produkt vorstellen und nutzt dazu den Akku-Raum, während die Kunden per Livestream zugeschaltet sind. Erste Zielgruppe dafür ist das Emmer Gewerbe. «Wir wollen dabei die Gunst der Stunde nutzen, die sich aufgrund der Pandemie bietet», so Aakti, «wobei wir überzeugt sind, dass das Modell zukunftsträchtig ist.»

Neue Einnahmequellen erschliessen und Bekanntheitsgrad steigern

Virtuelle Events und Hochzeiten sollen dem Akku als neue Einnahmequellen dienen und es bekannter machen. «Für Hochzeiten sind die Räumlichkeiten ideal, sowohl für Apéros und Feierlichkeiten als auch für Zeremonien», sagt Aakti. Als lebendiger Kulturort will sich das Akku vor allem mit dem neuen Kultur-Club etablieren. Künftig sollen regelmässig kleinformatige Kulturveranstaltungen programmiert werden – Performances, Lesungen, Poetry-Slams oder Comedy-Abende. Noch offen ist, wer die Organisation des Kultur-Clubs übernimmt, das Akku selbst oder ein neuer Verein.

Daneben beinhaltet die Neuausrichtung auch eine Reorganisation der Trägerschaft, so die Wahl eines neuen Stiftungsrats. Kuratorinnen sollen nicht mehr fest angestellt werden, vielmehr soll für die einzelnen Ausstellungen mit Gastkuratorinnen und -kuratoren gearbeitet werden. Dies habe sich bereits im vergangenen Jahr bewährt und sei zudem ein Sparfaktor, so Aakti. Zur Stärkung des Bereichs Kunst wird ein künstlerischer Beirat ins Leben gerufen. Und um dem neuen, vielfältigen Angebot gerecht zu werden, wird eine Geschäftsführung eingesetzt, etwa mit einer Person, die aus dem Kulturmanagement kommt.

125'000 Franken pro Jahr von der Gemeinde

Geplant ist, die neuen Gremien im kommenden Frühling zu besetzen. Auch erste Events sollen noch dieses Jahr durchgeführt werden. Finanziell rechnet das Akku künftig mit deutlich höheren Einnahmen und kleinerem Aufwand. «Der Eigenfinanzierungsgrad ist für eine Kulturinstitution sehr hoch», findet Brahim Aakti. Allerdings werde die Kunstplattform auch künftig auf Unterstützung durch die öffentliche Hand angewiesen sein.

Deshalb beantragt der Emmer Gemeinderat beim Parlament einen Sonderkredit von 500'000 Franken über vier Jahre im Rahmen der Erneuerung der Leistungsvereinbarung mit der Stiftung Akku. Dank dem jährlichen Beitrag von 125'000 Franken könne das Akku schwarze Zahlen schreiben. «Der Gemeinderat ist überzeugt, dass es ein angemessener und nicht übertriebener Beitrag an die Leistungen der Kunstplattform ist», sagt Aakti. Emmen profitiere als Standortgemeinde vom Image des Akku. Dieses betreut zudem die Kunstsammlung der Gemeinde und leistet Kunstvermittlung und -pädagogik. In den letzten Jahren hat die Gemeinde auf Wunsch des Einwohnerrats den jährlichen Beitrag an das Akku sukzessive von 200'000 auf aktuell 120'000 Franken reduziert.