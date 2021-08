Neues Wetz-Projekt: Gemeinde pocht auf Baubewilligung

Kunstprojekt Geschlossenes KKLB von Künstler Wetz in Beromünster: Gemeinde pocht auf Baubewilligung Der Gemeinderat hat das jüngste Projekt von Wetz gestoppt. Dies, weil der Künstler mit seinen Grabarbeiten ein sensibles Grundwassergebiet tangiert. Reto Bieri 19.08.2021, 05.00 Uhr

Diese Nachricht überraschte: Das bekannte Kunstprojekt KKLB in Beromünster ist seit dem 11. August bis auf weiteres geschlossen. Das machte unsere Zeitung am vergangenen Samstag publik. Die Gründe dafür sind nicht gänzlich klar, denn der Kopf des KKLB, der Luzerner Künstler Werner Zihlmann alias Wetz, will sich nicht näher zu seinen Beweggründen äussern. Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass die Schliessung mit seinem neuesten Kunstwerk «U-Bahn-Station Landessender Beromünster» zu tun hat. Dazu baut Wetz aktuell eine Metro-Station in den Untergrund. Die ersten Beton-Arbeiten hat er bereits ausgeführt.