Kurz-news Weltwandertag, Dorfkilbi, Bierpfad,: Das sind die Nachrichten aus den Luzerner Gemeinden Aus allen 82 Gemeinden des Kantons, von Verbänden, Korporationen, Schulen und Privaten, erhält unsere Redaktion täglich zahlreiche Nachrichten. Einen Teil davon finden Sie in diesem Artikel. 03.05.2022, 20.13 Uhr

Die ordentliche Gemeindeversammlung findet am Dienstag, 31. Mai, 20 Uhr, im Träff-Ponkt statt. Detaillierte Auszüge und Unterlagen zu den einzelnen Traktanden können bei der Gemeindeverwaltung telefonisch (041 935 40 40) oder per E-Mail (gemeindeverwaltung@bueron.ch) bestellt oder am Schalter bezogen werden. Die Unterlagen stehen auch auf der Gemeindewebsite zum Download bereit.

Am Mittwoch, 11. Mai, um 19 Uhr findet in der Mehrzweckhalle eine Orientierungsversammlung zur Sanierung des Haldenwegs statt. Dabei wird über das Projekt und den Kredit, der an der Gemeindeversammlung im Dezember 2022 beschlossen werden soll, informiert. Die Gemeinde will aufgrund von Lecks das Wasserleitungsnetz im Bereich des Schulhauses, in einem kleinen Abschnitt der Engelbergerstrasse und im oberen, unteren und vorderen Haldenweg erneuern. Parallel werden die verbleibenden Strassenrestflächen im Haldenweg erneuert und saniert. Interessierte können sich bis zum 6. Mai anmelden unter milena.schaerli@egolzwil.ch oder Telefon 041 984 00 12.

Der bisherige Wassermeister Karl Schmucker tritt per Ende Mai zurück. André Gusset, der bereits als Mitarbeiter Werkdienst tätig ist, wird die Position übernehmen.

Von Montag, 9. Mai, bis Ende Juni werden auf der Kantonsstrasse in der Gemeinde Escholzmatt-Marbach auf dem Abschnitt Bahnübergang Ried bis Riedgasse bauliche Unterhaltsmassnahmen durchgeführt. Nebst der Erneuerung von Schachtabdeckungen und teilweise Randabschlüssen werden der Deckbelag und die Binderschicht ersetzt. Der Verkehr wird während der Bauzeit mittels Lichtsignalanlage oder Verkehrsdienst geregelt. Die Deckbelagsarbeiten können zu kurzzeitigen Totalsperrungen führen. Der Individualverkehr auf Strasse und Gehweg ist gewährleistet. Die Arbeiten sind witterungsabhängig und können verschoben werden.

Alexandra Schaller wird per 1. Februar 2023 neue Rektorin des Heilpädagogischen Zentrums Hohenrain. Sie wurde von Katrin Birchler, Leiterin der kantonalen Dienststelle Volksschulbildung, gewählt. Die ausgebildete Primarlehrerin und Heilpädagogin übernimmt damit das Amt von Pia Vogler, die in Pension geht. Schaller ist seit 2017 geschäftsführende Schulleiterin der Stiftung Schulplus in Oberägeri und engagiert sich an der PH Luzern im Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik als Dozentin und Modulkoordinatorin.

Reiden: Weltwandertag

Die Wandergruppe Neuenkirch lädt nach zwei Jahren Unterbruch am 7. und 8. Mai zum Weltwandertag in Richenthal. Es können markierte Strecken über 5, 10 und 20 Kilometer erwandert werden. Das Startgeld beträgt 3 Franken, eine Anmeldung für die Wanderung ist nicht nötig. Treffpunkt ist Halde 1 in Richenthal. Starten kann man am Samstag zwischen 8 und 14 Uhr, am Sonntag zwischen 8 und 13 Uhr.

Wie die Gemeinde Schenkon mitteilt, findet die Kilbi nach zweijähriger coronabedingter Pause dieses Jahr am Sonntag, 26. Juni, wieder statt.

Daniel Giger hat seine Arbeitsstelle per Ende Februar gekündigt. Somit endet auch sein Einsatz in der Arbeitsgruppe Friedhofgestaltung. Als Ersatzmitglied hat der Gemeinderat den neuen Leiter des Werkhofs, Patrick Häfliger, in die Arbeitsgruppe gewählt. Häfliger übernimmt auch die bisherige Aufgabe Gigers als Delegierter beim Gemeindeverband für die Organisation der Strassenreinigung in den Regionen Sursee und Willisau.

Die Schulsozialarbeiterin Simone Theiler wurde vom Gemeinderat in die Kommission «Netzwerk Jugend» gewählt. Sie ersetzt Eliane Imboden.

Am Sonntag, 8. Mai, findet in Schüpfheim der Anlass «vo Buur zu Buur – z Fuess d Landwirtschaft erläbe» statt. Im Rahmen des 20-Jahr-Jubiläums des Landwirtschaftsforums Entlebuch präsentiert sich die Landwirtschaft. Zu Fuss oder mit dem Velo können Betriebe besucht werden. Auf www.vobuurzobuur. ch ist die Route angegeben.

Diese Woche eröffnet der Seetaler Bierpfad – erste Tickets sind für Donnerstag, 5. Mai, erhältlich. Danach ist der Bierpfad jeweils von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Die Rundwanderung über der Hochebene von Müswangen startet in Hämikon beim Gasthaus Hämikerberg, wo es eine erste Verpflegung – inklusive regionalen Biers – gibt. Während der Wanderung gibt es dann weitere Biere von Kleinbrauereien aus dem Seetal zum Probieren. Den Abschluss markiert ein Straussenburger, der im Landgasthof Linde in Müswangen serviert wird. Buchungen sind unter www.seetaler-bierpfad.ch möglich, wobei verschiedene Startzeiten zur Verfügung stehen.