Firmen missbrauchen Kurzarbeitsentschädigung in Millionenhöhe

Kurzarbeitsentschädigung Firmen missbrauchen Geld von der Arbeitslosenkasse – Bund fordert schon über 18 Millionen Franken zurück Laut einem Luzerner KMU-Chef haben viele Firmen Kurzarbeitsentschädigung angemeldet, aber das Pensum der Angestellten nicht reduziert. Dem Staatssekretariat für Wirtschaft sind bis jetzt 24 Missbrauchsfälle bekannt. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Angestellte, die vermeintlich Kurzarbeit beziehen: Damit beschäftigt sich das Staatssekretariat für Wirtschaft. Symbolbild Britta Gut

Der Geschäftsführer eines Handwerkerbetriebs aus dem Luzerner Seetal erinnert sich ungern an einen Termin kürzlich bei seiner Hausbank zurück. Zusammen wollten sie die Geschäftsfinanzen des Coronajahrs 2020 analysieren. «Der Kundenberater sagte mir, dass ich rückblickend besser gefahren wäre, wenn ich wie andere Firmen Kurzarbeit bezogen hätte und die Angestellten bei gleichem Pensum weitergearbeitet hätten», sagt der Geschäftsführer, der anonym bleiben will. Arbeit habe es genug gegeben, was der Kundenberater auch gesehen habe. Das Hauptproblem seiner Branche sei die Rohstoffknappheit und der damit verbundene hohe Einkaufspreis des Materials. «Ich bin bei Offerten 100 Prozent höher als sonst. Die Marge ist im Keller.» Deshalb habe der Geschäftsführer letztes Jahr einen Covid-Kredit bezogen, den er so bald wie möglich zurückzahlen will.

Der Kundenberater habe dem Geschäftsführer gesagt, dass in seiner Branche viele Betriebe den «Trick» mit der Kurzarbeit angewandt hätten. Handelt es sich nicht um Betrug? Das sei Ansichtssache, habe der Kundenberater der Bank geantwortet. Der Geschäftsführer hörte sich in der Branche um. Da sei ihm die Masche bestätigt worden. «Das kann doch nicht sein. Es handelt sich um Steuergelder.» Dabei sei die Kontrolle der Kurzarbeit relativ einfach: Wenn der Umsatz gleich bleibe, die Personalkosten aber zurückgingen, dann sei etwas faul. Der Geschäftsführer will nun mit der Bank Kontakt aufnehmen. Allenfalls ziehe er einen Wechsel der Bank in Betracht.

Kommt Konkurswelle noch?

Der Geschäftsführer befürchtet, dass die «heile Welt» von wenigen Firmenkonkursen in der Pandemie bald zusammenbrechen wird. Einerseits dauere die Krise in Branchen wie seiner noch länger an. Andererseits würden die Kantone bei einer näheren Überprüfung der Kurzarbeitsabrechnungen die Ungereimtheiten feststellen, «was viele Firmen in den Abgrund reissen wird». Letztlich gehe es um Millionen Franken. Der Geschäftsführer weiss von einzelnen Kantonen, welche die Kontrollen mittlerweile intensiviert haben. «Das hoffe ich jetzt auch für den Kanton Luzern.»

Die betreffende Bank will sich nicht äussern und verweist auf die zuständige kantonale Stelle. Das Sozialversicherungszentrum WAS, dem in Luzern die Arbeitslosenversicherung angegliedert ist, hat laut Leiter Martin Bucherer keine Kenntnis von solchen Fällen. Betriebe können laut Bucherer Kurzarbeitsentschädigung beziehen, auch wenn einzelne Angestellte im bisherigen Pensum arbeiten. Damit ein Anspruch auf diese Gelder besteht, müsse der Betrieb unter anderem einen monatlichen Arbeitsausfall von mindestens 10 Prozent ausweisen. Das beziehe sich auf die Sollstunden sämtlicher Mitarbeitenden. Werde dieser Anteil nicht erreicht, sei der Bezug von Kurzarbeitsentschädigung nicht erlaubt. Dann werde die Entschädigung zurückgefordert.

Martin Bucherer betont: «Auch unter den Bedingungen der aktuellen Pandemie ist die rechtskonforme Beanspruchung und Gewährung der Leistungen sichergestellt.» Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) stelle dafür die notwendigen Ressourcen bereit und verfolge festgestellte unrechtmässige Leistungsbezüge konsequent – «einerseits durch Rückforderung der ungerechtfertigt erlangten Leistungen, andererseits mittels Strafanzeigen».

Allerdings müssen die Betriebe die Ausfallstunden ihrer Mitarbeitenden erst seit Juli dieses Jahres ausweisen und die Stunden von ihnen visieren lassen. «Seither sehen wir, welche Mitarbeitenden trotz Kurzarbeit im bisherigen Pensum gearbeitet haben», so Bucherer. Zudem gehen die Behörden seit Mitte Juli verstärkt allfälligen Missbrauchsfällen nach. So kontrolliert das Seco Meldungen mit eigenem Personal, während für reguläre Kontrollen auf externes Fachpersonal zurückgegriffen wird.

Bis jetzt schweizweit 24 Missbrauchsfälle bekannt

Das Seco hat schweizweit zwischen September 2020 und Oktober 2021 bereits 1049 Missbrauchsmeldungen erhalten. Bis jetzt wurden 236 Meldungen eingehend untersucht. Davon wurde in 24 Fällen ein Missbrauch festgestellt. Das Seco stellt dann immer Strafanzeige. Über das jeweilige Strafmass entscheiden die Strafverfolgungsbehörden. Bis jetzt summieren sich die Rückforderungen auf rund 18,8 Millionen Franken. Darunter befinden sich auch Forderungen, die aus fehlerhaften Bezügen resultieren.

Werden die Aussagen des Luzerner Geschäftsführers zum Massstab genommen, dürfte es eine hohe Dunkelziffer geben. Seco-Mediensprecher Fabian Maienfisch stellt klar: «Unrechtmässiger Leistungsbezug inklusive Missbräuche werden vom Seco regelmässig im Rahmen seiner Aufsichtsfunktion festgestellt.» Die Zahl an Missbrauchsfällen sei noch zu klein, um Aussagen über einzelne Branchen zu treffen. Eine Aufteilung nach Kantonen gebe es nicht. Die Zahl der Angestellten in Kurzarbeit ist im Kanton Luzern seit Februar dieses Jahres stetig zurückgegangen und betrug im August knapp 3000 Personen. Im April 2020, dem bisherigen Höhepunkt, war bei über 63'000 Angestellten Kurzarbeit abgerechnet worden.