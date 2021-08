Die Kutschensammlung Rothenburg ist um eine Rarität reicher

Rothenburg Sammler holt historische Kutsche zurück in die Schweiz: So fuhr man vor 120 Jahren von Beromünster nach Luzern Bild: Nadia Schärli (Rothenburg, 24. August 2021) Kutschensammler Franz Knüsel hat eine Rarität erworben: eine Postberline vom Modell der einstigen Münsterpost. Das frisch restaurierte Gefährt wird am Samstag erstmals öffentlich präsentiert. Beatrice Vogel 25.08.2021, 18.00 Uhr Drucken Teilen

Wie eine unscheinbare Lagerhalle wirkt das Gebäude an der Wurmistrasse in Rothenburg. Auffällig sind nur die Lastwagen und Harassen des Getränkehändlers Schürch, der einen Teil des Gebäudes gemietet hat. Die Schätze, die sich im einstigen Zeughaus Böltschi befinden, offenbaren sich erst, wenn man dieses betritt: Es sind historische Kutschen und Schlitten, grosse und kleine, aufwendig restauriert und ästhetisch präsentiert. Über 100 Stück befinden sich auf vier Stockwerke verteilt.

Blick in die Kutschensammlung im alten Zeughaus Böltschi. Bild: Nadia Schärli (Rothenburg, 24. August 2021)
Wenn sie nicht gerade am Luzerner Fasnachtsumzug mitfährt, steht hier die Kutsche der Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern.
Über 100 Kutschen beherbergt die Sammlung.
Darunter spektakuläre Exemplare, alle aufwendig restauriert.
Die Restauration macht Franz Knüsel soweit wie möglich selbst.
Viele Kutschen sind sehr edel ausgestattet.
Auch historische Schlitten gibt es einige in der Sammlung, diverses Zubehör, und eine voll ausgestattete Fahrküche des Militärs – eine sogenannte Gulaschkanone.
Sammler Franz Knüsel mit Pferdegeschirr.

Diese Sammlung aufgebaut hat Franz Knüsel. Der pensionierter Tierarzt aus Luzern hatte schon früh einen engen Bezug zu Pferden – von den Tieren zu den Kutschen war es nur noch ein kleiner Schritt. «Angefangen hat es vor 35 Jahren, als der Onkel meiner Frau seine Sammlung von 30 Kutschen ins Ausland verkaufen wollte. Wir haben uns damals geeinigt, dass ich ihm jedes Jahr eine Kutsche abkaufe, und so blieben die Wagen in der Schweiz», erzählt Knüsel. Er sammelt insbesondere Kutschen, die in der Schweiz hergestellt oder gefahren wurden. Viele weitere Gefährte hat er geschenkt oder zu einem symbolischen Preis erhalten:

«So mancher ist froh, seine Kutsche loszuwerden, die seit Generationen herumsteht und teuer im Unterhalt ist. Abgesehen von Sammlerstücken sind die Preise für Kutschen im Keller.»

Seit zehn Jahren befindet sich die Sammlung im alten Rothenburger Zeughaus, das Knüsel damals erwerben konnte. Auch Leihgaben befinden sich darunter, etwa jene der Maskenliebhaber Luzern, die jeweils bei den Luzerner Fasnachtsumzügen mitfährt. Oder die Coach «Blüemlisalp», eine Leihgabe des Verkehrshauses, in der schon General Guisan sass.

Die «Blüemlisalp», die einst zwischen Thun, Gunten und der Blüemlisalp verkehrte. Bild: Nadia Schärli (Rothenburg, 24. August 2021)

Einzigartiger Neuzugang: Eine Postkutsche von 1895

Erst kürzlich konnte Franz Knüsel der Sammlung eine neue Trouvaille hinzufügen: eine Postberline mit Baujahr 1895 – genau jenes Modell, das auch für die Münsterpost im Einsatz war. Knüsel hat sie an Ostern an einer Auktion in Salzburg für 7000 Euro ersteigert und danach aufwendig restauriert. «Die Kutsche wurde bis vor rund zehn Jahren für den Gästetransport des Schlosshotels Fuschl zum Domplatz in Salzburg benutzt.» Nachdem der ehemalige Hotelbesitzer gestorben war, wurde die Kutsche nicht mehr gefahren.

Franz Knüsel mit seiner neuen Postkutsche, dasselbe Modell wie jenes der einstigen Münsterpost. Bild: Nadia Schärli (Rothenburg, 24. August 2021)

Bei derselben Auktion wurde übrigens ein Sammlerstück versteigert: die «Sissi-Kutsche», die für die Dreharbeiten der Sissi-Filme mit Romy Schneider verwendet wurde. Der Liebhaberwert zeigte sich am Preis: Die Kutsche wurde für 82'000 Euro verkauft.

In der Postberline der Sammlung Rothenburg wird zwar kein Filmstar, aber immerhin der Luzerner Regierungsrat Reto Wyss demnächst sitzen. Und zwar an der Traditionsfahrt vom kommenden Wochenende:

Postkutsche verkehrte zwischen Beromünster und Luzern

Woher die Kutsche ursprünglich stammt, ist wegen der fehlenden Registrierungsnummer nicht belegt, vermutlich war sie in der Westschweiz im Einsatz. Dass sie dem Typ der Münsterpost entspricht, hat der ehemalige Rothenburger Heimatarchivar Erwin Troxler mit Hilfe von historischen Bildern herausgefunden – eines davon zeigt die alte Münsterpostkutsche bei ihrer letzten Fahrt im Jahr 1918 vor dem Postbüro Rothenburg:

Bild: PD/Heimatarchiv Rothenburg

Laut Troxler verkehrten schon 1798 Postkuriere zwischen Aarau und Luzern. Ab 1816 ist dokumentiert, dass eine Kutsche auf diesem Kurs die Briefpost transportierte. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts fanden neben der Post auch Passagiere in der Kutsche Platz. Dann fuhr die sogenannte Münsterpost von Beromünster innert drei Stunden nach Luzern. Das Pferdegespann wurde jeweils in Hildisrieden ausgewechselt. Ab 1902 – als das erste Tram von Luzern nach Emmenbrücke fuhr – verkehrte die Münsterpost nur noch bis Emmenbrücke. Mit dem Bau der Betonbrücke über den Rotbach in Rothenburg und der Asphaltierung der Ortsdurchfahrten wurden die Kutschen durch das Postauto abgelöst: Den Personentransport auf der Strecke der Münsterpost übernahm 1918 die Automobilgesellschaft Emmenbrücke-Münster mit Sitz in Rothenburg – die heutige Auto AG.

Die Kutschensammlung Rothenburg im Zeughaus Böltschi kann auf Anfrage besichtigt werden. Weitere Infos: www.kutschen-rothenburg.ch.