A2 Autobahn mitten durch die Stadt Luzern: Jetzt verbessert der Bund den Lärmschutz Das offene Teilstück der A2 über die Reuss ist seit Jahren ein Zankapfel. Dank neuer Lärmschutzmassnahmen soll es im Quartier nun ruhiger werden. Robert Knobel 12.02.2021, 11.47 Uhr

Auf der A2 werden bei den Sentibrücken neue Lärmschutzwände erstellt. Bild: Dominik Wunderli

Im Bereich der Sentibrücken führt die Autobahn A2 zwischen dem Reussport- und dem Sonnenbergtunnel über die Reuss. Anwohner fordern seit Jahrzehnten eine Überdachung des 80 Meter langen Teilstücks. Auch der Luzerner Stadtrat hat diese Forderung kürzlich untermauert.

Beim Bund fand das Anliegen bisher kein Gehör. Aus Sicherheitsgründen lehnt er es ab, die beiden Tunnels Reussport und Sonnenberg zu verbinden. Immerhin will der Bund jetzt aber den Lärmschutz verbessern, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Freitag mitteilte. Die bisherigen drei Meter hohen Lärmschutzwände werden auf fünf Meter erhöht. Ausserdem wird die Einfahrt Luzern-Zentrum durch eine zusätzliche Mauer von den Transitspuren getrennt. Weiter sollen die seitlichen Öffnungen zwischen den Tunnelportalen und den Lärmschutzwänden geschlossen werden. Auch am anderen Ende des Reussporttunnels auf der Seite Friedental sollen die bestehenden Lärmschutzwände ersetzt werden.

Im roten Bereich werden Lärmschutzmassnahmen umgesetzt. Astra

Die Arbeiten kosten 15,5 Millionen Franken und starten Ende Februar. Der Abschluss ist für Herbst 2021 vorgesehen. Während den Abbrucharbeiten, Materiallieferungen und Montagen sind aus Sicherheitsgründen Sperrungen des Anschlusses Luzern-Zentrum nötig. Um die Verkehrsbehinderung so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten nachts ausgeführt.

Mehr Informationen zum Projekt auf der Astra-Website.