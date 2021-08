Lästlinge Nach dem Regen machen sich jetzt die Mücken breit Die wärmeren Temperaturen der kommenden Tage bieten optimale Bedingungen für die stechenden Insekten. Gefährlich können die Mücken kaum werden.

Niels Jost 09.08.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeine Stechmücke mag Feuchtigkeit und warme Temperaturen. Symbolbild: Fotolia

Zwei Sachen mögen Mücken besonders gerne: Feuchtigkeit und warme Temperaturen. Beide Bedingungen sind derzeit in unserer Region erfüllt: Der starke Regen der vergangenen Wochen hat in vielen Mulden und Wiesen Pfützen und Tümpel entstehen lassen. Auch sonst ist die Erde nach wie vor feucht. Zudem steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen.

Gut möglich also, dass sich die Mücken nun schnell und stark vermehren. So berichtet ein Leser unserer Zeitung, der nahe am Wasser wohnt, dass er in den vergangenen Tagen ungewöhnlich viele der stechenden Insekten in seiner Wohnung vorfand.

Mücken, die auf Überschwemmung spezialisiert sind

«Die Voraussetzungen für ein Massenauftreten von Mücken sind gegeben», bestätigt Marie-Louise Kieffer von der Umweltberatung Luzern. Da der Kanton Luzern besonders stark von Überschwemmungen betroffen war, ist es gemäss der Ökologin möglich, dass sich die Insekten nun stärker vermehren. Denn bei überschwemmten Feldern würden die Fressfeinde der Mücken fehlen, wie beispielsweise Fische, Amphibien- und Libellenlarven, so die Expertin. Kieffer sagt zudem:

«Es gibt Mückenarten, die auf Überschwemmungsflächen spezialisiert sind. Sie legen ihre Eier in den Boden, wo sie dann viele Jahre überdauern und erst bei einer Überflutung Larven schlüpfen.»

Bisher habe die Umweltberatung Luzern noch keine Anfragen betreffend eine Plage erhalten, sagt Kieffer weiter. Anders sehe dies etwa in Zürich aus, wo es bereits Meldungen von Massenauftreten gab. Auch im Aargau kommen die Blutsauger heuer in aussergewöhnlich hoher Zahl vor, wie das «Regionaljournal» von Radio SRF berichtet.

Tigermücke stellt keine Gefahr dar

Wie schnell und wie stark sich die Mücken auch in der Zentralschweiz verbreiten könnten, ist gemäss Marie-Louise Kieffer schwer abzuschätzen. Die Entwicklungsdauer sei abhängig von der Mückenart (in der Schweiz gibt es über 30), dem Nahrungsangebot sowie der Wassertemperatur. Im Sommer seien die Stechmücken ungefähr nach zwei Wochen nach der Eiablage fertig entwickelt.

Für den Menschen stellen die Mücken grossmehrheitlich keine Gefahr dar. «Mückenstiche sind zwar lästig, aber ungefährlich», sagt Kieffer. Nur falls nach einem Stich Krankheitssymptome oder Fieber auftreten, sei ärztlicher Rat einzuholen. Gefährliche Krankheiten übertragen könne hierzulande einzig die Tigermücke. Dies gelte aber nur, wenn sie die Krankheit von einer infizierten Person auf eine andere überträgt. Das Risiko sei daher sehr klein. Dies auch deshalb, weil die Tigermücke selten vorkomme. Zudem werde die Ausbreitung überwacht. Wer eine Tigermücke sieht, soll dies unter zanzare-svizzera.ch melden.

Hausmittel helfen gegen Mückenstiche

Wer von einer Mücke gestochen wird, dem stehen diverse Hausmittel zur Verfügung, um etwas gegen das lästige Jucken zu unternehmen. Nützlich sein kann beispielsweise, sofort eine Münze zu erwärmen und auf den Stich zu drücken. Marie-Louise Kieffer schwört auf essigsaure Tonerde oder Mittel gegen Insektenstiche.

Doch was ist an den vielen Mücken-Mythen dran? Etwa, dass gewisse Personen anfälliger sind auf Stiche als andere? Mücken orientieren sich in erster Linie an ihrem ausgeprägten Geruchssinn. Daher werden sie von unterschiedlichen Körpergerüchen (Schweiss) oder Parfumstoffen angezogen. Vor allem nachts finden die Blutsauger ihre «Opfer» anhand des Kohlendioxids, welches wir beim Schlafen ausatmen. Es gibt aber diverse Tipps, wie man Mückenstiche vorbeugen kann (siehe Box) – Plage hin oder her.