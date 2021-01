«LANDAUF, LANDAB» Ab in den Wald In unserer Kolumne «Landauf, landab» schreibt Journalist Robert Bossart über das Januarloch. Robert Bossart 15.01.2021, 05.00 Uhr

Robert Bossart. Bild: PD

Im Januar spricht man gerne von einem Loch. Damit ist dasjenige im Magen gemeint – nebst anderen «Löchern», die eher im Gemüts- und Finanzbereich anzusiedeln sind. Nach den üppigen Feiertagen hungert der eine oder andere die angefressenen Pfunde wieder runter. Passt gut zur leeren Kasse und zu den eh schon trüben Aussichten. Dazu braucht es den inneren Schweinehund: Das kleine Biest hat jetzt seine beste Zeit und darf sich so richtig austoben. Bevor es dann spätestens im Februar wieder für den Rest des Jahres versorgt wird. Nun, diesmal wird es nichts damit. Der Kafi Luz im bunten Fasnachtsgwändli, der so manchem Vorsatz den Garaus machte, fällt dieses Jahr aus. Das schmerzt.

Weniger weh tut vor allem den Bequemeren unter uns die Tatsache, dass die Fitnessstudios geschlossen sind. Wer dennoch fit sein will, muss sich was einfallen lassen. Liegestützen zu Hause oder Joggen bei Minusgraden ist den meisten dann doch wieder zu viel Schweinehund. Dafür haben sich, der «besonderen Lage» sei Dank, andere gute Vorsätze durchgesetzt: Spazieren im Wald etwa. So tummeln sich derzeit in unserem frisch fusionierten Altwiserwald allerlei Menschen, die sich zwar nicht schwitzend, aber doch mit Körperkraft fortbewegen.

Jetzt, wo Treffpunkte geschlossen sind, wird der Wald übrigens zu einer Art biologischem Datingportal. Meine Frau und ich suchen zwar keine Flirtgelegenheiten, waren aber mit unseren zwei Ziegen unterwegs. Kaum einer, der nicht einen Kommentar der Sorte «wenigstens bellen die einen nicht an» platziert und so ein Gespräch lanciert. Legen Sie sich also ein spezielles Haustier zu und ab in den Wald!

Hinweis: Hier äussern sich jeweils Gastkolumnisten und Redaktoren unserer Zeitung zu einem freigewählten Thema.