Das Vorurteil auf dem Gratisparkplatz

Landauf Landab Das Vorurteil steht Ein Gratisparkplatz in der Stadt Luzern? Den musste unser Wiggertaler Reporter einfach besetzen. Und traf dabei prompt auf jemanden, der ihm dies vergönnte. Roger Rüegger 26.07.2021, 09.02 Uhr

Letzthin bin ich vom Wiggertal mit dem Auto in die Stadt gereist. Dort angekommen, benutzte ich einen für Besucher des Gerichts reservierten Parkplatz. Der war erst noch gratis, welche Freude. Ich schaltete den Motor aus und entfernte mich, als ein Typ mit Anzug und Krawatte, der sein Fahrzeug ebenfalls auf ein solches Parkfeld stellte, meinte: «Sie sehen nicht aus wie einer, der ans Kriminalgericht geht!»

Oha, ein besorgter Bürger, der sich als Privatpolizist aufführt, so mein Eindruck. Ich, gekleidet in schwarzem Dickies-Hemd und blauer Lee Jeans, also nicht im ganz feinen Zwirn, erkundigte mich nach seinem Anliegen – obwohl ich die Worte deutlich gehört hatte. Der Mann wiederholte. Ich stellte mich ihm als Gerichtsreporter vor, also als einen, der befugt ist, hier zu parkieren. Er sich mir gar nicht. «Guete Tag», verabschiedete ich mich.

Bei der Verhandlung begegneten wir uns wieder. Er war Vertreter der Anklage. Ich wunderte mich, dass jemand in seiner Position Leute vorverurteilt, wie zuvor auf dem Parkplatz geschehen. «Guet Nacht», dachte ich.

Was mich aber wirklich beschäftigt: Ist «nicht auszusehen, wie einer, der ans Kriminalgericht geht» positiv zu werten oder nicht? Ich würde sagen: Es gilt die Unschuldsvermutung. Das Urteil steht noch aus.