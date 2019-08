Landauf, landab: Ruswilerin und 22 müsste man sein

Viel gute Schweizer Musik am Heitere Openair in Zofingen

Am zweiten Tag am ausverkauften Open Air Heitere in Zofingen zeigten nicht nur die Headliner Patent Ochsner, was die Schweiz musikalisch zu bieten hat. Auch die junge Generation, wie etwa Nemo oder die Pedestrians, boten vielseitige Konzerte. Das Publikum dankte es ihnen mit viel Freude.