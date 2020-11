Kolumne «Landauf, landab»: Schau USA, so geht das! In unserer Kolumne «Landauf, landab» beschreibt Redaktor Niels Jost, was die USA bei Wahlen oder Abstimmungen von einer Schweizer Gemeindeversammlung abschauen können. Niels Jost 06.11.2020, 05.00 Uhr

Redaktor Niels Jost. Bild: Corinne Glanzmann

Die Welt blickt derzeit gespannt auf die USA. Und muss zuschauen, wie die mächtigste Nation ein Riesendrama draus macht, wenn plötzlich mehr Bürger ihren Stimmzettel per Post verschicken wollen.

Als Schweizer muss man sich da schon ins Fäustchen lachen. Wobei: Auch bei uns hallt landauf, landab ein Aufschrei durch die Dörfer. Wegen Corona sagen viele ihre Gemeindeversammlung ab und führen stattdessen Urnenabstimmungen durch.

«Da fehlt es doch an Mitsprache!», mögen sich nun viele denken. Dabei geht vergessen, wie undemokratisch diese direkteste Form der Demokratie doch eigentlich ist. Schliesslich entscheidet jeweils nur ein Bruchteil der Stimmbürger über die Geschäfte. Zudem nicken die Anwesenden die meisten Traktanden ja bloss ab.

Zugegeben, über den Sonderkredit für die Sanierung der Dorfstrasse gibt’s tatsächlich nicht viel zu diskutieren. Dafür umso mehr, wenn die Gemeinde nicht alle Finanzkennzahlen des Kantons einhalten kann, wie aktuell in Kriens oder Wolhusen. Nur blöd, gibt’s ausgerechnet in diesen beiden Gemeinden keine Gemeindeversammlung. In Kriens gibt’s immerhin den Einwohnerrat, Wolhusen hat die Versammlung hingegen 2015 gänzlich abgeschafft.

In solchen Fällen wünscht man sich doch glatt die Gemeindeversammlung zurück. Ihre Mängel sind im Vergleich zu den USA ja auch überschaubar. Denn wer hierzulande an der GV seine Stimme abgeben will, muss nicht stundenlang vor dem Gemeindesaal oder der Turnhalle anstehen. Schau USA, so geht das!



Hinweis: Am Freitag äussern sich jeweils Gastkolumnisten und Redaktoren unserer Zeitung zu einem frei gewählten Thema.