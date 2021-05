LANDHOCKEY Nachwuchstrainer Max Oswald verdient den Hauptteil seines Lebensunterhalts mit Landhockey – seine Ziele sind ambitioniert Max Oswald (19) ist festangestellter Landhockey-Tainer beim Luzerner SC. Ein internationales Diplom soll ihm neue Perspektiven eröffnen. Jule Seifert 10.05.2021, 18.50 Uhr

Max Oswald am Spielfeld des LSC auf dem Utenberg.



Bild: Pius Amrein (10.05.2021)

Mit drei Jahren kam Max Oswald zum Landhockey, der ältere Bruder nahm ihn mit zum Training. Und selbst als Oswald in jungen Jahren andere Sportarten ausprobierte, blieb die Leidenschaft für den schnellen Sport. Was ihn an Landhockey fasziniere, sei die Komplexität, sagt er. Besonders spannend findet er, dass es viel Koordination braucht, um den Ball mit dem Schläger beim Rennen zu kontrollieren. Sein sportliches Talent konnte er bereits an den U16-Europameisterschaften 2016 in Polen oder bei Testspielen mit dem Schweizer Nationalteam unter Beweis stellen. Seit vier Jahren spielt der Deutsch-Schweizer Doppelbürger beim Luzerner SC. Neben der familiären Atmosphäre gefallen ihm die Professionalität des Vereins und die Strukturen für die Nachwuchsarbeit.

Schon jetzt verdient er sich einen Teil seines Lebensunterhalts mit Landhockey. Er ist einer von drei festangestellten Trainern des Vereins und verantwortlich für drei Jugendmannschaften. Seine Ziele als Trainer sind ambitioniert: Mit dem U15-Elite-Team will er erneut die Meisterschaft gewinnen. Schon in seiner ersten Saison als Haupttrainer konnte er im letzten Jahr den Titel nach Luzern holen. Mit dem U15-Challenge-Team sollen hingegen die Strukturen geschaffen werden, um den U12-Spielern einen reibungslosen Übergang ins starke U15-Elite-Team zu ermöglichen. In der U18-Mannschaft will er nach der Coronazeit Ruhe in die Mannschaft zurückbringen.

Volle Konzentration auf die Ausbildung

Bei Max Oswald dreht sich alles um Landhockey: Neben der Vereinsarbeit verdient er sich etwas in einem Hockeyshop dazu und konzentriert sich ganz auf seine Ausbildung als Trainer. Oswald hat sich entschieden, nach dem nationalen J+S-Trainerkurs mit dem deutschen Bundesliga-Trainerdiplom weiterzumachen. Sein Ziel sei es, mit dem internationalen Trainerschein neue Perspektiven zu erhalten und den Sport in der Schweiz voranzubringen. Er gehört zu den ersten Schweizern, die diesen Weg einschlagen. Er sagt:

«Die Trainer mit höheren Diplomen stammen aus dem Ausland. In Deutschland ist der Sport populärer. Es ist spannend zu erfahren, wie Landhockey dort betrieben wird.»

Einen Einsatz als Trainer im Ausland kann Oswald sich durchaus vorstellen, einen festen Plan gibt es jedoch noch nicht. Das werde sich nach Ablauf seines Vertrages mit dem LSC in vier Jahren und seinem Militärdienst zeigen, so Oswald. Er beschreibt sich selbst als strengen, aber auch motivierenden Trainer. Auch in seiner Freizeit sammelt er ständig neue Ideen und denkt stets darüber nach, wie er den Jugendlichen ein abwechslungsreiches Training bieten kann. Das Wichtigste für ihn ist, den Kindern die gleiche Freude und Spass am Landhockey zu vermitteln, die er selbst hat.

Doch auch die Talentförderung liegt ihm am Herzen: Er will den Nachwuchssportlern die besten Rahmenbedingungen ermöglichen, damit sie sich sportlich weiterentwickeln können. Oswald und der LSC wollen Landhockey auch für die Schülerinnen und Schüler der Sportschulen attraktiv machen. Neben den regulären Trainings werden Zusatztrainings angeboten, um die spezifischen Fähigkeiten der Sportler zu verbessern. Wenn Oswald guten Nachwuchs fürs LSC-Männerteam liefert, dann hat er nicht nur einen zufriedenen Arbeitgeber, sondern auch selbst eine starke NLA-Mannschaft als Aktiver. Oswald ist ehrgeizig und träumt selbst vom Meistertitel in dieser Saison. Er sagt:

«Ich denke, dass der LSC gute Chancen auf den Titelgewinn hat. Da ich im Verein als Trainer angestellt bin, liegt meine Priorität jedoch auf der Betreuung der Jugendlichen.»

Obwohl Landhockey in der Schweiz im Schatten von Eishockey steht, sieht Oswald die Zukunft der Sportart positiv: Der Verband plane zahlreiche Aktionen, damit sich mehr Menschen für den Sport begeistern. So sollen sich die Mitgliederzahlen in den Klubs in den nächsten Jahren verdoppeln. Beim LSC konnte mit dem Girls-Academy-Projekt (siehe Box) die Anzahl der Spielerinnen bereits von 8 auf 20 erhöht werden. Egal, ob Leistungssport oder Hockeyplausch, für jedes Alter findet man im Luzerner Landhockeyklub das passende Angebot. Schon die ganz Kleinen werden polysportiv ans Landhockey herangeführt und auch die Senioren haben eine gute Zeit im Verein. Oswald meint: «Landhockey ist grossartig. Man braucht keine Erfahrung, um Spass zu haben.»