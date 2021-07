Die Vorteile der Fahrschule

Landkolumne Als Stadtjunge auf Landstrassen unterwegs Unser Redaktor wagt sich an die Fahrprüfung - und lernt dadurch das Land schätzen. Federico Gagliano 02.07.2021, 05.00 Uhr

Die Fahrschule gestaltet sich ausserhalb der Stadt etwas einfacher.



Bild: Roger Gruetter

Lange habe ich diesen Moment hinausgezögert: die Fahrprüfung. Schliesslich brauchte ich nie ein Auto. Mein bisheriges Leben spielte mehrheitlich in der Stadt Luzern: Familie, Freunde, Uni, Job – sogar meine WK im Militär fanden im nahen Kriens statt, nur einen kurzen Spaziergang von meiner alten WG am Paulusplatz entfernt. Mehr als Velo und Bus habe ich deshalb nie verwendet, um mich fortzubewegen.

Auch ansonsten habe ich mich selten aus der Stadt gewagt. Wenn ich mal rausging, dann gleich in andere Kantone. Was um Luzern war, hat mich nie gross interessiert. Die Ruhe auf dem Land war mir im Vergleich zur Hektik der Stadt etwas ungeheuer.

Die Fahrstunden zwangen mich aber doch dazu, mich aufs Land hinauszuwagen. Die Stadt blieb vorerst vor meinen (noch sehr bescheidenen) Fahrkünsten sicher. So düste ich auf Landstrassen umher, übte Blicktechniken, schaltete und startete den Motor neu, wenn ich mal wieder den Schleifpunkt verpasste, was immer noch praktisch bei jedem Stopp geschieht.

Zum Glück sind die Strassen dort morgens leer, nur wenige Fussgänger sind unterwegs. Zwischen Wiesen und Bauernhöfen steht die Zeit fast still. So war ich plötzlich froh um die Ruhe auf dem Land, die mich alles stressfrei üben lässt.

Inzwischen bin ich in der Stadt unterwegs, zwischen riesigen Lastwagen, achtlosen Kindern und aus dem Nichts auftauchenden Velofahrern, wie ich auch mal einer war. Und in all dem Chaos denke ich mir: Wie gerne wäre ich doch wieder auf dem Land.