Landkolumne Von Hundehaltern gibt es noch viel zu lernen Ein Hunde-Ratgeber bringt die Erleuchtung. Die Kolumnistin kann von Hundehaltern noch viel Lernen. Luzia Mattmann 24.06.2021, 21.46 Uhr

Ein Hund ist in einem Park an der Leine. Bild: Martin Ruetschi / Keystone

Ich finde, es gibt Dinge im Leben, die jeder und jede ab und zu überdenken sollte. Bei mir ist es das Verhältnis zu Hunde­haltern. Über weite Strecken war es nicht existent, respek­tive es reduzierte sich auf so unregelmässige wie unerfreu­liche Querungen eines behundeten Hofes. Irgendwie be­deutete Hund für mich immer zu viel Sabber, Haare und Robidog. Die Halter waren bloss Anhängsel, die hinterher­putzen. Ereig- nisse wie das folgende gruben sich in mein Bewusstsein ein: Ich sitze auf einer Picknickdecke am See. Ein Riesenhund trottet vorbei und stoppt kurz. Hinterher kommen die Be­sitzer. Dann der Ausruf: «Oh, er hat ja wirklich Durchfall.»

Aber eben, manchmal lohnt sich da eine Tabula rasa, ein frischer Blick. Bei mir kam die Erleuchtung mit der eher zufälligen Lektüre eines Hunde-Ratgebers. Es ging darin um die Erziehung von jungen Hunden. Was ich las, gab mir ganz schön zu denken. Zum Beispiel stand da, dass man den Namen des Hundes nie strafend brauchen sollte. Also nie: «Bruno! Was macht’s du da!» Sondern kurz und knapp: «Aus!»

Zudem wurde davon abge­raten, den einmal festgelegten Namen des Hundes zu ändern. Wer schon mal eine Klassen­kameradin nach 15 Jahren wiedergesehen hat, weiss, wovon ich spreche. Darf ich ihr denn jetzt noch Fäble sagen?

Ebenfalls beeindruckend: Einen Hund soll man nie bestrafen. Nicht belohnen ist Strafe genug. Von Rumschreien stand da schon gar nichts. Ich glaube, von Hundehaltern kann ich noch viel lernen.