Mitte-Nationalrat wehrt sich gegen Schleppschlauchobligatorium

Schleppschlauchobligatorium Alleingang der Luzerner Regierung sorgt bei Bauern und Politikern für Unverständnis Luzerner Landwirte müssen ihre Gülle ab dem kommenden Jahr mit Schleppschlauchverteilern ausbringen – obwohl der Bundesrat das Obligatorium auf 2024 verschoben hat. Nun fordert Mitte-Nationalrat Leo Müller die Luzerner Regierung zum Zurückkrebsen auf. Lukas Nussbaumer 04.11.2021, 17.05 Uhr

Im Kanton Luzern muss Gülle ab 2022 auf 85 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche mit Schleppschlauchverteilern ausgebracht werden. Bild: Matthias Jurt (11. März 2021)

Der Unmut unter den Luzerner Bauern ist gross. Und genauso gross ist die Enttäuschung des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbands (LBV). Grund ist ein Entscheid der Regierung, der den Landwirten am 21. Oktober eröffnet wurde: Ab 2022 muss Gülle auf Flächen mit Hangneigungen bis zu 18 Prozent mit emissionsarmen Schleppschlauchverteilern (siehe Box) ausgebracht werden. Nur zwei Wochen später, am 3. November, entschied der Bundesrat, das Schleppschlauchobligatorium auf 2024 zu verschieben. Hauptgrund: Die Lieferzeiten sind so lang, dass eine Einführung ab dem kommenden Jahr keinen Sinn macht. Laut LBV-Präsident Markus Kretz müssen kaufwillige Bauern derzeit mit Wartezeiten von über 18 Monaten rechnen.

Teuer, aber gut für die Reduktion der Ammoniakemissionen Schleppschlauchverteiler Das während Jahrzehnten übliche und immer noch angewendete Ausbringen von Gülle mit Pralltellern oder Druckfässern führt zu hohen Ammoniakemissionen. Anders ist dies bei Schleppschlauchverteilern, mit denen die Gülle nur wenige Zentimeter über dem Boden abgelegt wird. Wie wichtig das emissionsarme Ausbringen von Gülle ist, zeigen Messwerte: Gegen die Hälfte der Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft entstehen beim Ausbringen von Gülle, und 92 Prozent aller Ammoniakemissionen stammen aus der Landwirtschaft. Schleppschlauchverteiler werden oft überbetrieblich eingesetzt, da sie teuer sind: Je nach Modell kosten sie zwischen 10'000 und 20'000 Franken. Wer eine besonders gut ausgerüstete Variante kaufen will, muss bis zu 40'000 Franken hinblättern. (nus)

Viele Luzerner Bauern können laut Kretz nicht nachvollziehen, dass im Kanton Luzern andere Regeln gelten als im Rest der Schweiz. Der LBV habe sich «intensiv gegen einen Alleingang des Kantons Luzern gewehrt und auf die Lieferengpässe hingewiesen». Doch nicht nur dies stelle die Landwirte vor Herausforderungen, so Kretz. Viele Traktoren, welche Schleppschlauchfässer ziehen, seien nicht mit dem verlangten Bremssystem ausgerüstet. Kretz sagt:

«Obwohl wir dies bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald deponiert haben, hält man am Einführungstermin von 2022 fest. Das lässt unsere Hoffnung auf eine Kehrtwende schwinden.»

Welche Kosten nur schon mit dem Kauf von Schleppschlauchsystemen auf die Bauern zukommen, zeigt der vom Regierungsrat im Juni 2020 beschlossene Massnahmenplan Ammoniak: über 60 Millionen Franken bis 2030. Betroffen vom Obligatorium sind rund 80 Prozent der knapp 4500 Landwirtschaftsbetriebe. Dazu kommen Aufwendungen von 20 bis 30 Millionen Franken für das bis 2030 obligatorische Abdecken von Güllesilos. Auch damit will die Regierung die Ammoniak- und Geruchsemissionen senken.

Luzerner Regierung soll sich am Bundesrat orientieren



Neben LBV-Präsident Markus Kretz kämpft auch Mitte-Nationalrat Leo Müller für eine Verschiebung des Schleppschlauchobligatoriums. «Die Argumente dafür sind erdrückend. Ich hätte absolut kein Verständnis, wenn die Luzerner Regierung an ihrem Alleingang festhält», sagt der Jurist und Ingenieur-Agronom FH. Die Luzerner Exekutive müsse wie der Bundesrat zur Einsicht gelangen, dass ein Obligatorium ab dem kommenden Jahr aufgrund der Lieferengpässe keinen Sinn mache, sagt der im LBV-Vorstand mitwirkende Ruswiler. Und er fragt sich: «Warum sollen für die Luzerner Regierung andere Argumente gelten als für den Bundesrat?»

Stand jetzt stösst Müllers Forderung in Luzern jedoch auf taube Ohren. «Das Obligatorium gilt im Kanton Luzern ab 2022, unabhängig davon, dass der Bund dieses erst später einführen will», sagt Andrea Muff, Sprecherin des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements. Der Kanton Luzern sei aufgrund seiner Tierintensität ein Hotspot in Sachen Ammoniakemissionen. Um das Ziel – bis 2030 sollen die Ammoniakemissionen um 20 Prozent sinken – zu erreichen, sei die emissionsarme Ausbringung von Gülle durch Schleppschlauchverteiler «zwingend notwendig», so Muff.

2022 gibt’s weder Bussen noch Kürzungen bei Direktzahlungen

Vielen Luzerner Bauern kommt die verordnete Anschaffung eines teuren neuen Güllesystems also wie ein Biss in den sauren Apfel vor. Doch sie erhalten auch ein Zückerchen: Falls es Landwirte 2022 aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht schaffen, den verlangten Schleppschlauchverteiler zu besorgen, müssen sie weder Bussen noch Kürzungen bei den Direktzahlungen befürchten. Etwas tun müssen sie dafür aber schon: Es braucht ein Ausnahmegesuch an die Dienststelle Landwirtschaft und Wald.

Nicht klar ist hingegen, welche weiteren Gründe für eine Ausnahmebewilligung geltend gemacht werden können. «Was gilt bei Wiesen mit Baumgärten oder fehlenden Zufahrtsmöglichkeiten?», fragt LBV-Präsident Markus Kretz. Diese Planungsunsicherheit sei neben der grossen finanziellen Belastung ein weiterer Grund für den grossen Unmut der Bauern. Kretz fordert deshalb: «Wir erwarten von der Dienststelle Landwirtschaft und Wald endlich eine bessere Kommunikation zu konkreten Bedingungen für Ausnahmebewilligungen. Die Bauern müssen wissen, was im nächsten Jahr gilt.»