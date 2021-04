Landwirtschaft Bei einem Ja zu den Agrarinitiativen müsste dieser Luzerner Bauer seinen Hof radikal umstellen Sagt das Stimmvolk am 13. Juni Ja zur Pestizid- und Trinkwasserinitiative, hätte das für Hunderte Luzerner Landwirte einschneidende Folgen. Hanspeter Bucheli aus Ruswil ist einer davon. Lukas Nussbaumer 12.04.2021, 05.00 Uhr

Landwirt Hanspeter Bucheli aus Ruswil ist viel an sauberem Wasser – hier am Bach neben seinem Bauernhof – gelegen. Trotzdem kämpft er gegen die Trinkwasserinitiative. Bild: Dominik Wunderli (30. März 2021)

Der 57-jährige Hanspeter Bucheli ist ein leidenschaftlicher Bauer. Auf der «Pfaffischwand» oberhalb von Ruswil wachsen auf 20 Hektaren leicht geneigtem Ackerland Gerste, Weizen, Mais und Ackerbohnen. Weil der CVP-Kantonsrat und Präsident der parteiinternen Landwirtschaftskommission seine Böden so wenig wie möglich bearbeitet, muss er gegen die Unkräuter Herbizide spritzen.

Stimmt das Schweizervolk am 13. Juni Ja zur Pestizidinitiative, müsste Bucheli seine bodenschonende Wirtschaftsweise radikal umstellen. Die Initiative will nämlich alle synthetischen Pestizide verbieten und so die Schweiz in ein Bioland verwandeln. Bucheli müsste also wieder Pflug, Egge und Hackgerät einsetzen, was zu Erosionsverlusten führen würde und seiner Meinung nach «ökologisch höchst fragwürdig» wäre.

Ja zur Trinkwasserinitiative hätte Streichung aller Direktzahlungen zur Folge

Auch von der Trinkwasserinitiative wäre der Meisterlandwirt massiv in seiner Existenz bedroht: Ein Ja zu diesem Volksbegehren hätte für ihn die Streichung sämtlicher Direktzahlungen zur Folge. Erstens deshalb, weil Bucheli im Ackerbau Pestizide einsetzt, und zweitens darum, weil er Futter zukauft. Die jährlich auf den eigenen Feldern geernteten rund 150 Tonnen Gerste, Weizen, Mais und Ackerbohnen reichen zwar für die Grundversorgung der 80 Mutterschweine, nicht aber für die ergänzende Fütterung sowie für jene der Ferkel. Für diese kaufen Bucheli und sein Sohn Adrian (32), der den Hof Anfang Jahr von seinem Vater übernommen hat, pro Jahr etwa 100 Tonnen Futter zu.

Gleichwohl sagt der schon immer an landwirtschaftlichen und politischen Fragen interessierte Bauer und Politiker, er und sein Sohn könnten sich bei einem Ja zu einer oder zu beiden Initiativen auf dem Betrieb «wohl schon irgendwie arrangieren». Wie genau, haben sie noch nicht kalkuliert. Die Buchelis konzentrieren sich vorerst voll auf den Kampf gegen die beiden Initiativen (siehe Kasten am Ende des Beitrags).

Zur politisch engagierten Familie gehört auch Hanspeter Buchelis Frau Regula, die Präsidentin der Luzerner Bäuerinnen ist und die auf der «Pfaffischwand» den Anbau und die Direktvermarktung von Beeren besorgt.

«Die Befürworter haben den einfacheren Part als wir Gegner»

Hanspeter Bucheli ist sich bewusst, dass der eben gestartete Abstimmungskampf ein schwieriger wird. «Die Befürworter haben argumentativ den einfacheren Part als wir», glaubt der Präsident der CVP-Ortspartei Ruswil. Wer die Kampagne der Initianten und ihrer Anhänger betrachtet, wird ihm recht geben: Wer kann schon ernsthaft gegen den Schutz von Wasser, Boden und Gesundheit sein? Die Gegner hingegen müssen glaubhaft machen, die Schweizer Bauern müssten weiterhin Pestizide spritzen und Futtermittel importieren.

Erschwert wird die Kampagne der Gegner noch durch die Uneinigkeit der Landwirte. So steht Biosuisse, die Dachvereinigung der Schweizer Biobauern, hinter der Pestizidinitiative und tut dies auch gut wahrnehmbar kund. «Das hilft uns natürlich nicht», sagt Bucheli. Und betont gleichzeitig, die Differenzen zwischen den Bauern seien durch die unterschiedlichen Wirtschaftsweisen, auch aufgrund der topografischen und klimatischen Möglichkeiten, nicht verwunderlich.

Für die Forscher wäre ein Nein zu den Initiativen für die Umwelt besser

Doch Bucheli muss der in den Städten und der Agglomeration lebenden Mehrheit des Stimmvolks nicht nur die divergierenden Meinungen innerhalb der eigenen Branche erklären, sondern auch die Notwendigkeit des Einsatzes von Pestiziden und von nicht vom eigenen Hof stammendem Futter. Und das tut der 2015 ins Kantonsparlament gewählte Vater von drei erwachsenen Kindern denn auch.

So würden laut dem Bundesamt für Umwelt pro Jahr mehr als 140'000 Tonnen Seifen und Waschmittel im Abwasser landen. Bei einer Reinigungsquote, die gemäss Bundesamt für Umwelt zwischen 96 und 98 Prozent liegt, sei der Eintrag «beträchtlich», so Bucheli. Der landesweite Verbrauch von Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden hingegen liege bei nur noch etwa 2100 Tonnen, Tendenz aufgrund von Bundesvorgaben weiter sinkend.

Ausserdem seien Wissenschafter der Forschungsanstalt Agroscope zum Schluss gekommen, ein Ja zu den Initiativen wäre aufgrund der dadurch nötigen Importe von Nahrungsmitteln für die Umwelt letztlich schädlicher, zitiert Bucheli eine andere Studie. Hinzu kämen bei einem Ja zu den Volksbegehren die Senkung des Selbstversorgungsgrads, eine Verteuerung der einheimischen Lebensmittel und der Verlust der Wahlfreiheit beim Einkaufen, weil nur noch Bioprodukte im Verkaufsregal stünden, zählt der Ruswiler die Argumente des gegnerischen Komitees auf.

Flächendeckende Umstellung auf Bio würde den Markt ruinieren

Hanspeter Bucheli kämpft auch deshalb gegen die Agrarinitiativen, weil Luzern mit seiner im Vergleich zu anderen Kantonen intensiven Landwirtschaft besonders stark von einer Annahme betroffen wäre. Hunderte der etwa 4500 Luzerner Bauern könnten künftig weniger Milch, Fleisch, Ackerfrüchte und Obst produzieren, und viele würden deshalb wohl auf Bio umstellen und hoffen, die kleineren Mengen mit höheren Preisen kompensieren zu können, mutmasst er. Doch dieser Weg könnte sich seiner Meinung nach als der falsche erweisen:

«Der Markt würde übersättigt, was für die Bauern Preiseinbussen zur Folge hätte. Ich hoffe, das Stimmvolk verliert diese Gesamtbetrachtung nicht aus den Augen.»

Hinter Hanspeter Bucheli und der Mehrheit der Bauern stehen auf nationaler Ebene die bürgerlichen Parteien sowie mit Economiesuisse und dem Gewerbeverband auch die wichtigen Wirtschaftsverbände. Dem kantonalen Nein-Komitee gehören unter anderem die Nationalräte Leo Müller, Priska Wismer (beide CVP), Yvette Estermann (SVP) sowie die Ständeräte Damian Müller (FDP) und Andrea Gmür (CVP) an. Auch GLP-Kantonsrat Urs Brücker engagiert sich gegen die Initiativen. Die Luzerner Parteien haben ihre Parolen noch nicht gefasst.