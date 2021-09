Kaninchenbestand im Kanton Luzern sinkt massiv

Landwirtschaft Kaninchenbestand sinkt massiv – Luzerner Landwirt trotzt dem Trend Die Haltung von Kaninchen ist bei Bauern weit weniger populär als noch vor zehn Jahren. Im Kanton Luzern ging der Bestand um den Faktor fünf zurück, landesweit um die Hälfte. Beat Wüest aus Grosswangen gehört zu den erfahrenen Kaninchenhaltern. Lukas Nussbaumer 02.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Landwirt Beat Wüest hält Zuchtkaninchen und Masttiere. Bild: Nadia Schärli (Grosswangen, 12. August 2021)

Kaninchenfleisch ist aus ernährungstechnischer Sicht sehr wertvoll. Es enthält deutlich weniger Fett als Schweine- und Rindfleisch, dafür viel Eiweiss, Vitamin B, Eisen und einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren (siehe Kasten am Ende des Beitrags). Dennoch ist der Pro-Kopf-Konsum seit 2011 von 290 Gramm pro Person und Jahr auf mittlerweile 140 Gramm gesunken.

Im gleichen Ausmass, nämlich um die Hälfte, ist der Kaninchenbestand in der Schweiz zurückgegangen: von 98'089 im Jahr 2011 auf aktuell 47'373. Noch markanter war der Einbruch im Kanton Luzern. Die Zahl der Tiere ging von 17'492 vor zehn Jahren auf 3657 zurück, wie das Bundesamt für Statistik auf Anfrage mitteilt (siehe Grafik).

Haltung ist «sehr anspruchsvoll»



Der rasante Rückgang hat mehrere Gründe, wie Dieter von Muralt sagt. Laut dem Lehrer und Berater im Bereich Tierhaltung am Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung in Schüpfheim ist der Grenzschutz bei Kaninchenfleisch im Vergleich zu anderen Fleischarten geringer. Ausserdem sei die Haltung «sehr anspruchsvoll», weil oft Atemwegserkrankungen auftreten würden, die dazu noch «ganz schwierig zu behandeln» seien. Den Boom Mitte und Ende der 00er-Jahre führt von Muralt auf die skandalösen Haltungsmethoden in Ungarn und Rumänien zurück, über die damals breit berichtet wurde. Das führte zum vermehrtem Konsum von einheimischem Kaninchenfleisch.

Die Zukunftsaussichten beurteilt der Spezialist für Kleintierhaltung als nicht besonders rosig – obwohl das Potenzial in der Schweiz mit einem Importanteil von 57 Prozent vorhanden wäre. Als Gründe nennt von Muralt die im Vergleich zum Ausland höheren Futterkosten sowie die hohen Anforderungen an den Tierschutz, was die Konkurrenzfähigkeit der einheimischen Landwirte schmälere.

Ruf von Kaninchenfleisch ist nicht besonders gut



Auch Silvan Näf nennt die anspruchsvolle Haltung als einen der Hauptgründe für den Rückgang des Kaninchenbestands. Der Inhaber der schweizweit grössten Kaninchenmetzgerei Kani-Swiss im aargauischen Geltwil mit etwa 100'000 Schlachtungen pro Jahr spricht aber auch vom eher schlechten Ruf des Kaninchenfleisches. Viele Konsumenten würden sich die herzigen Tiere vorstellen und deshalb auf den Kauf von Kaninchenfleisch verzichten. Andere würden sich noch an das frühere Image vom Fleisch der armen Leute erinnern.

Um den Konsum von inländischem Kaninchenfleisch und damit auch die Zahl der gehaltenen Tiere zu fördern, seien grosse Marketinganstrengungen nötig, sagt Näf. Weil das fettarme Fleisch in den herrschenden Ernährungstrend passe, sei das Potenzial für eine Steigerung vorhanden.

Vom Heu bis zum Kraftfutter alles aus eigener Produktion



Kani-Swiss ist der grösste Abnehmer gemästeten Kaninchen von Beat Wüest aus Grosswangen. Einen kleineren Teil verkauft er direkt ab dem eigenen Hof, zusammen mit ebenso selber produziertem Angus-Beef, Trutenfleisch sowie Süssmost, Mehl oder kaltgepressten Ölen. Wüest ist 2006 in die Zucht und Mast von Kaninchen eingestiegen und gehört damit zu den erfahrenen Haltern. Derzeit hält er 118 Zuchttiere und verfügt über 1000 Mastplätze, die aber nicht immer alle besetzt sind. Das Futter für die Kaninchen – Heu, Silage und als Ergänzung Kraftfutter – produziert der Meisterlandwirt selber. Alle Tiere, die er züchtet, mästet er auf dem eigenen Hof aus. Ein System, das sich in der Schweiz inzwischen durchgesetzt hat.

Absatzprobleme kennt der Besitzer des 38 Hektaren grossen Schulerhofs mit Schwerpunkt Ackerbau zurzeit nicht. «Die Nachfrage nach Kaninchenfleisch ist im Moment trotz der Sommerzeit gut», sagt Wüest. Weil Kaninchenfleisch auf dem Grill oft nicht erste Wahl ist, sind die kälteren Monate, wo weniger gegrillt wird, für den Absatz in der Regel die besseren.