Landwirtschaft Luzerner Bauern halten bald eine Million Mastpoulets Pouletfleisch boomt – entsprechend stark steigt der Tierbestand. Er hat sich im Kanton Luzern in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Auch Marcel und Annina Wigger aus Ruswil setzen auf Mastpoulets. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Marcel und Annina Wigger in ihrer Pouletmasthalle in Ruswil, wo Tausende von 16 Tage alten Küken leben. Bild: Manuela Jans-Koch (21. 01. 2022)

Steigt die Nachfrage nach Pouletfleisch weiterhin und wird sie vor allem von hiesigen Bauern gedeckt, leben im Kanton Luzern wohl schon Ende dieses Jahres eine Million Mastpoulets. Das zeigt die Entwicklung des Bestands in den letzten Jahren: Er steigt pro Jahr um etwa 25'000 bis 30'000 Tiere an und hat sich seit 1990 fast vervierfacht. Stark gestiegen ist auch die Zahl der Mastpoulets pro Betrieb – von 3604 auf 7509 (siehe Grafik).

Ein ähnliches Bild zeigt sich landesweit. Auch ausserhalb des Agrarkantons Luzern werden die Mastpoulethallen immer grösser. Nicht im gleichen Umfang gestiegen ist allerdings die Tierzahl: sie ist schweizweit seit 1990 nur um etwa das zweieinhalbfache gewachsen. Inzwischen essen Schweizerinnen und Schweizer pro Jahr 14,2 Kilogramm Pouletfleisch, fast dreimal mehr als vor 50 Jahren. Der Anteil des in der Schweiz produzierten Pouletfleisches beträgt aktuell 67,2 Prozent. Das sind rund 25 Prozent mehr als vor 20 Jahren.

Hygiene ist das A und O für Pouletmäster

Marcel und Annina Wigger-Blum vom Hof Guetischwand in Ruswil gehören zu den hiesigen Bauern, die Poulets mästen. Sie sind vor vier Jahren in die Pouletproduktion eingestiegen und betreiben eine Halle mit 8000 Plätzen. Marcel Wigger hat vor der Übernahme des Bauernhofs beim Fleischverarbeiter Bell in Zell gearbeitet und dort unter anderem Pouletmäster betreut. So hat er erfahren, dass der Besitzer der jetzt von ihm gemieteten Geflügelhalle in Ruswil kürzertreten will. Bell ist denn auch der Pouletabnehmer der Wiggers.

«Grösste Herausforderung bei der Mast der Küken ist die Hygiene», sagt der 35-jährige Landwirt, der an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften wie seine Frau Annina ein Agronomiestudium abgeschlossen hat. Da sie auf die Sauberkeit sehr viel Wert legen und die Poulethalle wegen des möglichen Einschleppens von krankmachenden Keimen aus dem Kuh- oder Schweinestall immer mit frischen Kleidern betreten würden, hätten sie seit der Übernahme der Pouletmast «keinen einzigen Tropfen Antibiotika» einsetzen müssen. Würden Küken krank und bräuchten deshalb Antibiotika, dürften diese nur von einem Tierarzt verschrieben werden. Zur Leistungssteigerung sind Antibiotika in der Schweiz genauso wie Hormone seit mehr als 20 Jahren verboten.

Marcel und Annina Wigger benötigen für die Betreuung ihrer 8000 Küken pro Tag nur eineinhalb bis zwei Stunden. «Beim Aus- und Einstallen sowie während den ersten Tagen mit neuen Tieren können auch einmal Zehn-Stunden-Tage nötig sein», so die 32-jährige Landwirtin und Agronomin. Pro Jahr stallen Wiggers neunmal neue Küken ein (siehe Box). Weil sie auf ihrem Betrieb auch Kühe und Muttersauen halten, können sie den Hühnermist nicht auf den eigenen Flächen ausbringen, sondern müssen ihn in eine Biogasanlage transportieren lassen – auf eigene Kosten. Ein Ausbau der Pouletproduktion ist denn auch kein Thema. Etwa 40 der jährlich benötigten 200 Tonnen Futter wachsen auf den Feldern der «Guetischwand».

Nach 30 bis 37 Tagen geht's in den Schlachthof Wenn in der Masthalle von Marcel und Annina Wigger neue, in der Schweiz ausgebrütete und einen Tag alte Küken eintreffen, ist es im Stall 34 Grad warm. 30 bis 37 Tage später sind die Tiere 1,5 bis 2,2 Kilogramm schwer und somit schlachtreif. Angeliefert werden die Küken im vorgeheizten Lieferwagen. Die Lieferanten betreten den Stall aus hygienischen Gründen nicht und bringen die Küken nur bis zur Stalltüre. Anschliessend übernehmen die Wiggers die Küken und verteilen sie im Stall. Wenn die Tiere gemästet sind, werden sie vom Ehepaar Wigger zusammen mit einem Team von acht Personen in den Lastwagen verladen. Nach sieben bis zehn Tagen treffen wieder neue Küken ein, was pro Jahr neun Umtriebe ermöglicht. (nus)

Für die Ausbildenden von Lernenden hat der Boom von Pouletfleisch vier Gründe: Das Fleisch sei günstig, dank einem geringen Fettanteil gesund, einfach zuzubereiten und in der Schweiz würden viele ausländische oder eingebürgerte Personen leben, in deren Herkunftsländern Schweinefleisch tabu und Geflügel verbreitet sei.

Immer mehr Pouletmäster: Droht jetzt ein Preissturz?

Adrian Waldvogel, Präsident des Schweizer Geflügelproduzentenverbands aus dem schaffhausischen Stetten, erklärt sich den Boom ebenfalls mit dem gesunden, bekömmlichen und im Vergleich zu Stücken vom Rind oder Schwein günstigen Pouletfleisch. Auch Restaurants und Kantinen würden vermehrt auf Geflügel setzen. Angst vor einem Preissturz, weil zu viele Bauern in die Mastpouletproduktion einsteigen, hat Waldvogel nicht. «Diese Chance ist sehr klein. Landwirte bauen nur einen Stall, wenn sie vorgängig einen Abnehmer für die Poulets finden konnten.» Die Steigerung der Produktion habe stets mit der gewachsenen Nachfrage korreliert, weshalb die Preise stabil geblieben seien.

Erstaunlich ist jedoch der mit bloss etwa drei Prozent mickrige Anteil an Biopoulets. Zum Vergleich: Bei Rindfleisch liegt dieser mengenmässig bei rund elf Prozent. Biopoulets seien aktuell noch ein Nischenprodukt, die Nachfrage würde sich jedoch kontinuierlich entwickeln, so Waldvogel. Der grösste Anteil beim Geflügelfleisch stammt von Betrieben, die nach der Methode BTS (besonders tierfreundliche Stallhaltung) produzieren. Auch Marcel Wigger setzt auf dieses System.