Landwirtschaft Obst statt Schweine: Luzerner Bauern sollen sich mehr auf Spezialkulturen statt auf Tiere konzentrieren Die Luzerner Landwirte verdienen ihr Geld hauptsächlich mit der Tierhaltung. Nun soll das laut Regierungsrat Fabian Peter «grosse Potenzial» von Spezialkulturen genau eruiert werden. Lukas Nussbaumer 29.07.2021, 05.00 Uhr

Die Landwirtschaft im Kanton Luzern ist extrem tierlastig. Mehr als 1,3 Millionen Hühner, rund 420'000 Schweine und knapp 150'000 Kühe haben die Statistiker im letzten Jahr gezählt. Richtiggehend am Boomen ist insbesondere die Haltung von Geflügel, die in den letzten 20 Jahren um fast 60 Prozent zugenommen hat. Die Zahl der Kühe und Schweine hingegen hat sich trotz immer weniger Bauernhöfe – aktuell sind es 4450 Betriebe, 2020 waren es noch 5800 – nur minim verändert.

Was das für die hiesigen Bauern heisst, zeigt sich an der Wertschöpfung, welche die verschiedenen Betriebszweige generieren. Die Luzerner Landwirte erzielen aktuell nämlich fast 38 Prozent ihres Einkommens mit der Milchwirtschaft. Die Haltung von Schweinen steuert knapp 30 Prozent bei, was zusammen mehr als zwei Drittel entspricht. Spezialkulturen wie der Obst-, Gemüse- und Weinbau hingegen machen nur 6,6 Prozent des Produktionswerts aus, wie das Bundesamt für Statistik ausweist:

Regierungsrat Fabian Peter macht «grosses Potenzial für Spezialkulturen» aus

So einträglich der Verkauf von Milch und Schweinefleisch ist, so gross ist die Umweltbelastung durch Ammoniak und Phosphor. Es sind denn auch verschiedene Projekte zur Reduktion dieser Emissionen im Gang. Projekte, die von den Umweltverbänden immer wieder mit Nachdruck gefordert und die von den Bauern teils harsch kritisiert werden. Gleichzeitig bemühen sich die Landwirte aus eigenem Antrieb um die Verminderung von schädlichen Einflüssen auf die Umwelt. So leitet der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband das Projekt «Geruch und Ammoniak in der Zentralschweiz senken» und betreut für den Standort Sursee der Forschungsanstalt Agroscope das Betriebsnetz zur Untersuchung der Nährstoffflüsse.

Nun hat das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement ein weiteres Projekt lanciert, um die schädlichen Auswirkungen der intensiven Tierhaltung zu reduzieren. Die Luzerner Bauern sollen sich nämlich vermehrt auf Spezialkulturen konzentrieren, also Obstbäume, Rebstöcke und Gemüsesetzlinge pflanzen.

«Das Potenzial für Spezialkulturen im Kanton Luzern ist gross, und es gibt einen wachsenden Markt dafür»

, lässt sich der zuständige Regierungsrat Fabian Peter in einer kürzlich verschickten Mitteilung zitieren.

Landwirte und Umweltverbände sind in der Begleitgruppe dabei



Wie gross dieses Potenzial im Kanton tatsächlich ist, wird nun in einer Standort- und Marktanalyse für die verschiedenen Regionen des Kantons ermittelt, sagt Thomas Meyer auf Anfrage. Der Leiter der Abteilung Landwirtschaft bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald erwartet Ergebnisse im ersten Quartal 2022. Zeigen sich Möglichkeiten, soll daraus ein Förderprogramm entwickelt werden. In welchem Umfang, sei abhängig von den Resultaten. Eine Massnahme könnten beispielsweise neue Lehrgänge für umstellungswillige Landwirte sein, so Meyer.

Klar ist für ihn:

«Die Luzerner Landwirtschaft muss sich wandeln. Dabei können Spezialkulturen mit ihrem vergleichsweise höheren Wertschöpfungspotenzial als echte Alternative zur Tierhaltung in Betracht gezogen werden.»

Denn Obstbäume, Rebstöcke und Gemüsepflanzen sind grundsätzlich einträglicher als Tierhaltung. Oder in Zahlen ausgedrückt: Die Luzerner Bauern erwirtschaften mit solchen Spezialkulturen auf 2 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche 6,6 Prozent des gesamten Produktionswerts.

Geleitet wird das Projekt mit dem Namen «Offensive Spezialkulturen» von der Dienststelle Landwirtschaft und Wald. Involviert sind auch Mitarbeiter der Dienststelle Raum und Wirtschaft sowie der Berufsbildungszentren Natur und Ernährung. Der Begleitgruppe gehören sowohl die Organisationen der Spezialkulturen als auch jene des Naturschutzes, also Pro Natura, WWF und Birdlife, sowie die Landschaftsschutzverbände an. Welche Kosten das Projekt verursacht und ob externe Unterstützung nötig sein wird, lässt sich laut Thomas Meyer noch nicht sagen, da man erst am Anfang des Projekts stehe.

Bauernpräsident: Funktionierender Markt ist bestes Förderprogramm

Markus Kretz, Präsident des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbands (LBV), verschliesst sich den Plänen des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements nicht. Er sagt:

«Die Luzerner Landwirtschaft wandelt sich seit Jahren stetig. Es wäre falsch, wenn wir nicht offen wären für neue Projekte.»

Doch solange sich die Nachfrage nach tierischen Produkten in der Schweiz auf dem aktuellen Niveau bewege, mache es «keinen Sinn, die Tierhaltung zwingend zu kannibalisieren und die Milch- und Fleischproduktion in andere Gebiete oder sogar ins Ausland zu verlagern», ist der Landwirt aus Schongau überzeugt.

Allfällige Unterstützungsmassnahmen und finanzielle Anreize zur Umstellung auf Spezialkulturen könnten «durchaus Sinn machen», sagt der LBV-Präsident auf Anfrage weiter. «Doch das beste Förderprogramm ist immer ein funktionierender Markt.»