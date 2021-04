Landwirtschaft Mit hochauflösenden Kameras das Unkraut bekämpfen: Neue Schweizer Spritzmaschine sorgt für Aufsehen Im Kanton Luzern wird neu ein hochpräzises Sprühgerät eingesetzt. Damit kann der Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln deutlich gesenkt werden. Mitgebaut hat auch eine Seetaler Firma. Reto Bieri 22.04.2021, 05.00 Uhr

Jetzt geht's den Blacken an den Kragen – und zwar mit modernster Technik. Ein Traktor zieht die sechs Meter breite Präzisionssprühmaschine über eine Grasfläche beim Hof von Landwirt Markus Räber in Langnau bei Reiden. Dorthin eingeladen hatten Agroline und die Landi Luzern-West am Mittwoch. Beide Firmen gehören zur Fenaco-Genossenschaft.

Entwickelt wurde der Anhänger namens ARA von Ecorobotix, einem Start-up mit Sitz in Yverdon, das seit längerem autonome Robotersprühmaschinen im Angebot hat. Damit die Technik auch auf grösseren Flächen wirtschaftlich eingesetzt werden kann, hat Ecorobotix den ARA entwickelt. Agroline war an der Erprobung und Entwicklung eng beteiligt. Sieben Maschinen stehen momentan schweizweit im Einsatz.

Lorenz Büchel von der Firma Agroline zeigt die neue, in der Schweiz entwickelte Spritzmaschine, die dank Kameras und künstlicher Intelligenz 90 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel braucht.

Bild: Boris Bürgisser (Reiden, 21. April 2021)

Die hochauflösenden Kameras suchen die befahrene Fläche nach dem stumpfblättrigen Ampfer ab, der im Volksmund Blacke heisst. Eine einzige Pflanze dieses Unkrauts produziert jährlich 60'000 Samen und ist 50 Jahre keimfähig. Das ist besonders für Landwirte mit Grasland ein Problem.

Werden die Kameras fündig, spritzt eine der 156 Düsen innerhalb von 20 Millisekunden punktgenau ein wenig Herbizid auf die Blacke. Das restliche Grasland wird im Gegensatz zu herkömmlichen Spritzmaschinen verschont. Das System basiert auf einem datenbasierten Algorithmus, erklärt Lorenz Büchel, zuständig für Innovationen bei Agroline. Damit es funktioniert, musste Ecorobotix den Computer mit mehreren tausend Wiesland-Fotos füttern und die Blacken markieren.

Rund 90 Prozent Pflanzenschutzmittel kann dank der Maschine eingespart werden, sagte Pius Vonarburg, Präsident der Landi Luzern-West und Landwirt in Schötz.

«Das ist gut für die Umwelt, die Tiere und die Menschen. Wir Bauern wollen nämlich möglichst wenig Pflanzenschutzmittel einsetzen.»

Für Hubert Trüssel, Leiter Pflanzenbau bei der Landi Luzern-West, sind die Resultate eindrücklich. «Es ist erstaunlich, wie präzis das Mittel ausgebracht wird.» In der Anschaffung ist der ARA mit rund 80'000 Franken dafür doppelt so teuer wie eine herkömmliche Maschine.

Gelände schränkt Einsatzmöglichkeiten ein

Hubert Trüssel, Leiter Pflanzenbau Landi Luzern-West Bild: Boris Bürgisser (Reiden, 21. April 2021)

Die Bedingungen müssen allerdings stimmen. Die Blacken müssen wüchsig sein, also gut erkennbar und im richtigen Wachstumsstadium. Auch darf das Gelände nicht zu steil sein. Vor jedem Einsatz werden die Felder deshalb zuerst begutachtet. Trüssel dazu:

«Künftig könnten allenfalls Drohnen diese Arbeit übernehmen.»

Das Potenzial der Maschine sei riesig, sagt Trüssel weiter. «Sie lernt dazu, neue Daten werden per Fernwartung hochgeladen.» Ziel ist es, den ARA künftig auch für andere Pflanzen einzusetzen. «Landwirte wünschen sich zum Beispiel den Einsatz bei Zuckerrüben und Bohnen. In diesem Bereich testen die Forschungsstellen Fibl, ETH und Agroscope mit Agroline», so Trüssel.

Eschenbacher Lohnunternehmung baut die Dosieranlage

Bereits seit Anfang April ist eine weitere Ecorobotix-Maschine im Seetal im Einsatz, genauer gesagt bei der Thomas Estermann AG, wie der «Seetaler Bote» kürzlich berichtete. Das Eschenbacher Lohnunternehmen war sogar an der Entwicklung der Maschine beteiligt, wie Mitinhaber Werner Rüttimann auf Anfrage sagt. «Wir waren schon länger auf der Suche nach einer Roboterlösung für die Unkrautbekämpfung, insbesondere gegen die Blacke», sagt Rüttimann.

Rüttimann wurde auf die Firma Ecorobotix aufmerksam, doch deren autonome Robotersysteme seien im hügeligen Kanton Luzern nicht praxistauglich. Interessant wurde es durch die Entwicklung des ARA.

Der ARA-Anhänger im Einsatz. Bild: Boris Bürgisser (Reiden, 21. April 2021)

Das Interesse beruhte auf Gegenseitigkeit, denn das Seetaler Lohnunternehmen baut seine Landmaschinen jeweils auf die hiesigen Bedürfnisse um. Die Eschenbacher konnten für die sieben Stück umfassende ARA-Vorserie die Dosiereinheiten bauen. Mehrmals fuhr Werner Rüttimann zu diesem Zweck nach Yverdon an den Firmensitz von Ecorobotix. «Im Gegenzug wollte ich unbedingt den ersten Prototyp kaufen», sagte Rüttimann schmunzelnd.

Die Eschenbacher ARA-Maschine ist seit gut einer Woche im regulären Einsatz. Die behandelten Felder sähen gut aus, sagt Rüttimann, man sei sich aber noch am Herantasten. Das Interesse bei den Landwirten sei jedenfalls gross.

Mit Tausenden Fotos Unkraut bekämpfen

Rüttimann will die Maschine künftig auch gegen anderes Unkraut einsetzen, zum Beispiel das Erdmandelgras, einen Neophyten, der sich durch die Bodenbearbeitung stark vermehren kann. Rüttimann erklärt:

«Dagegen gibt es nur wenige Pflanzenschutzmittel, die nicht für die Flächenbehandlung zugelassen sind. Wir möchten gerne zusammen mit dem Bund ein Projekt starten, damit die PSM dank der Maschine gezielt gegen das Erdmandelgras eingesetzt werden können.»

Dazu wird Ecorobotix im Sommer mit einer Spezialkamera Tausende Fotos des Unkrauts schiessen und daraus eine Software entwickeln.

Laut dem «Seetaler Bote» hat Ecorobotix auch im Ausland Präsentationen durchgeführt, die auf positives Echo gestossen sind. Um einen weltweiten Vertrieb zu ermöglichen, ist das Start-up eine Kooperation mit dem Maschinenhersteller Bucher eingegangen.