Luzerner Regierung prüft Schleppschlauch-Obligatorium nochmals

Zentrales Verwaltungsgebäude Luzerner Regierung zerzaust Bedenken wegen Umzug an Seetalplatz

SVP-Kantonsrat Pius Müller will den Umzug der Dienststelle Landwirtschaft und Wald von Sursee an den Seetalplatz nach Emmen stoppen. Kommt nicht in Frage, findet die Regierung.