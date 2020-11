Landwirtschaftliche Angestellte blitzen in Luzern mit ihren Mindestlohn-Forderungen ab Der Mindestlohn für Mitarbeiter auf Luzerner Bauernhöfen beträgt derzeit 3300 Franken. Das reicht auch künftig, finden die Arbeitgeber. Lukas Nussbaumer 07.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Besonders während der Erntezeit brauchen viele Landwirte zusätzliche Helfer auf ihren Feldern und Äckern. Bild: Markus Widmer (Dübendorf, 13. September 2019)

Wer auf einem Luzerner Landwirtschaftsbetrieb angestellt ist, hat pro Woche eineinhalb freie Tage zugute – bei einer Arbeitszeit von 55 Stunden. Der Minimallohn für Mitarbeiter ohne Erfahrung – also Hilfskräfte, die Arbeiten gemäss Weisungen ausführen – beträgt seit Anfang dieses Jahres 3300 Franken. Das sind 30 Franken mehr als 2019 – und dabei wird es bleiben: Die Lohnverhandlungen zwischen den Arbeitgebern und der Arbeitsgemeinschaft Berufsverbände landwirtschaftlicher Angestellter (Abla) sind nämlich kürzlich gescheitert. Die Seite der Arbeitgeber umfasst die kantonalen Bauernverbände, den Bäuerinnen- und Landfrauenverband oder auch den Schweizerischen Obstverband.

Im Kanton Luzern gibt es derzeit rund 4500 Bauernhöfe. Drei Viertel davon sind Haupterwerbsbetriebe. Die Zahl der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft beträgt knapp 13'000. Etwa 40 Prozent davon sind Vollzeitbeschäftigte, im Angestelltenverhältnis dürften es zwischen 2000 und 2500 sein.

Die Abla forderte für diese bedeutende Gruppe von Arbeitnehmern eine Gehaltserhöhung von 100 Franken für Hilfskräfte und Praktikanten sowie 200 Franken für Angestellte mit einer Ausbildung. In diesen Klassen beträgt der Mindestlohn pro Monat 3385 bis 4760 Franken. Er steigt je nach Erfahrung auf bis zu 6345 Franken an (siehe Kasten am Ende des Beitrags).

13. Monatslohn ist in der Landwirtschaft unüblich

Bei der Abla zeigt man sich über das Ergebnis der Lohnverhandlungen «sehr ernüchtert», wie die landesweit noch etwas über 100 Mitglieder zählende Vereinigung schreibt. Aus dem Kanton Luzern gehören der Abla laut Präsident Paul Sommer «noch ein paar» an, wovon die meisten bald das Pensionsalter erreichen würden. Es sei nicht einfach, Junge für eine Mitgliedschaft zu bewegen. Doch das sei «die Schwierigkeit aller Gewerkschaften», sagt Sommer.

Begründet hatte die Abla ihre Forderungen nach höheren Salären mit dem im letzten Jahr um «satte fünf Prozent» gestiegenen durchschnittlichen Verdienst in der Landwirtschaft. Die Angestellten hingegen müssten jährlich steigende Krankenkassenprämien in Kauf nehmen und im Gegensatz zu den meisten anderen Branchen erst noch ohne 13. Monatslohn auskommen. Die Arbeitgeber argumentierten, wegen der Coronapandemie sie die wirtschaftliche Lage unsicher.

Paul Sommer will sich trotz der Enttäuschung «weiterhin voll und ganz für bessere Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft einsetzen». Das gilt auch für solche im Kanton Luzern, denn die Arbeitsbedingungen für sie seien «derzeit nicht sehr attraktiv», so Sommer. Wie der Blick auf andere Kantone zeigt, müssen landwirtschaftliche Angestellte im Kanton Luzern mit 55 Stunden nicht nur eher viel arbeiten, ihnen wird auch keine Pause vergütet.

Wochenarbeitszeit soll reduziert werden

Zumindest in Bezug auf die Arbeitszeit dürfte sich die Lage für Landwirtschaftsangestellte verbessern: Der Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband (LBV) überarbeitet zusammen mit der kantonalen Dienststelle Wirtschaft, Arbeit und Soziales den Normalarbeitsvertrag (NAV). Laut LBV-Präsident Markus Kretz wird der NAV eine Reduktion der Wochenarbeitszeit zur Folge haben. In St.Gallen, dem einzigen Kanton, in dem ab 2021 ein neuer NAV gilt, beträgt die wöchentliche Arbeitszeit künftig 49,5 Stunden. Am höchsten ist sie momentan in Glarus mit 66 Stunden im Sommer.

Für Markus Kretz widerspiegeln Arbeitszeiten und Löhne die Situation der ganzen Landwirtschaftsbranche. So seien die Produzentenpreise in den letzten 30 Jahren um 30 Prozent gesunken, während die Produktionskosten gestiegen seien. Das durchschnittliche landwirtschaftliche Bruttoeinkommen liegt laut Kretz bei monatlich 4340 Franken, dies bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit von wöchentlich 67 Stunden.

«Wer dies betrachtet, versteht schnell, wie begrenzt der Spielraum bei Lohnverhandlungen ist.»

Die Enttäuschung der Abla über die gescheiterten Lohnverhandlungen könne er denn auch nur teilweise nachvollziehen. Schliesslich würden die Minimallöhne in der Praxis «nach einer Einarbeitungszeit sehr rasch nach oben korrigiert», und 3300 Franken sei das garantierte Anfangsgehalt für ungelernte Hilfskräfte ohne Vorkenntnisse.

Lohn und Arbeitszeit schrecken vor Job auf Bauernhof ab

Es sei denn auch «nach wie vor schwierig, genügend und vor allem qualifizierte Arbeitskräfte zu finden». Während des Lockdown habe es zwar viele Interessenten gegeben. «Doch die Lohnsituation und die Arbeitszeit schreckten dann doch viele davon ab, auf einem Bauernhof zu arbeiten.»

Die Minimallöhne würden im Kanton Luzern eingehalten, versichert Kretz. Bei den kantonalen Überprüfungsbehörden, die ihren Fokus in diesem Jahr verstärkt auf die Landwirtschaft richten, werde die Lohnsituation «nur sehr selten beanstandet». Laut Abla-Präsident Paul Sommer werden Mängel eher bei der Unterbringung oder den Arbeitszeiten festgestellt.