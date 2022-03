Swatch-Laden in Luzerner Altstadt wird überrannt

Lange Wartezeiten Grosser Ansturm auf Swatch-Laden in Luzerner Altstadt Der Schweizer Uhrenhersteller Swatch hat einen Coup gelandet. Er hat am Samstag zusammen mit Omega eine neue Uhr auf den Markt gebracht. Um sich das begehrte Stück zu sichern, nehmen Kunden lange Wartezeiten in Kauf. 26.03.2022, 10.33 Uhr

Die Schlange reicht bis in die Furrengasse in der Altstadt. Video: PilatusToday

250 Franken kostet die gemeinsame Uhr von Swatch und Omega, die den Namen «Bioceramic MoonSwatch» trägt. Sie erinnert an die «Speedmaster» von Omega, die als erste Uhr auf dem Mond getragen wurde und mehrere tausend Franken kostet.

Da für die neue Uhr nur ein Bruchteil davon bezahlt werden muss, hat sie das Interesse von zahlreichen Uhrenliebhaberinnen und Uhrenliebhabern geweckt, wie PilatusToday berichtet. Einige von ihnen standen bereits vor der Öffnung der Swatch-Läden Schlange, um sich eine Uhr ergattern zu können.

So zum Beispiel auch in Luzern. PilatusToday und Tele 1 wurden zahlreiche Bilder und Videos zugespielt, die die langen Warteschlangen in der Altstadt zeigen. Ein ähnliches Bild präsentiert sich offenbar in diversen anderen Schweizer Städten. Auch dort bilden sich lange Warteschlangen vor den Swatch-Läden. (red)