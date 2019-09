Langer Fussmarsch für Buspassagiere aus Buchrain: Jetzt reagiert Gemeinde Ebikon Ab Dezember wird der 22er-Bus nur noch zwischen Buchrain und Ebikon verkehren. Nun wurde eine Lösung gefunden, damit Passagiere einfacher auf die Linie 1 Richtung Stadt umsteigen können. Yasmin Kunz

Die Busse der Linie 1 fahren ab dem 15. Dezember bis zur Mall of Switzerland. (Bild: Roger Grütter)

Damit der Busbetrieb in Ebikon ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2019 sichergestellt werden kann, musste für den Bahnhof Ebikon eine Übergangslösung gefunden werden.

Rückblick: Die Trolleybuslinie 1 – die meistfrequentierte Linie des Kantons Luzern – wird verlängert und führt ab dem 15. Dezember bis zur Mall of Switzerland in Ebikon (Fildern). Ursprünglich war geplant, dass sämtliche Linien beim Bahnhof in Ebikon zusammenkommen, damit die Passagiere unkompliziert umsteigen können. Dafür hätte der Bahnhof Ebikon zu einem Busknoten umgebaut werden sollen. Gegen diesen Ausbau wurden Einsprachen beim Luzerner Kantonsgericht eingereicht.

(Visualisierung: PD)

Es drohte ein Fussmarsch von mehreren hundert Metern

Die neue Linie 1 wird trotz Einsprachen wie geplant in Betrieb genommen, hält aber nicht am Bahnhof in Ebikon, sondern an der Hauptstrasse (Haltestelle Hofmatt). Dies wiederum führt dazu, dass Passagiere von den Linien 22 (Buchrain) vom Bahnhof Ebikon zu Fuss mehrere Hundert Meter an die Zentralstrasse gehen müssen, wenn sie Richtung Stadt Luzern wollen. Das hat in der Gemeinde Buchrain für grossen Ärger gesorgt (Ausgabe vom 6. August 2019).

Die Beschwerden gegen den Busknoten sind immer noch hängig, wie die Gemeinde Ebikon am Mittwoch mitteilt.

Doch für die Passagiere der Buslinie 22 konnte eine Lösung gefunden werden. Und zwar werden zwei provisorische Haltestellen geschaffen (siehe untenstehende Karte). Auf der Höhe des Gemeindehauses und beim Knoten Rank/Weichle können Reisende der Buslinie 22 künftig aussteigen. Somit verkürzt sich der Weg zu den Haltestellen der Linie 1 auf 100 respektive 160 Meter.

Damit im Dezember alles reibungslos funktioniert, wird ferner die Linienführung der Busse angepasst. Die Linien 22, 23 und 30 reihen sich entlang des Güterschuppens vor dem Bahnhofsgebäude auf. Die Linien 26 und 111 halten neben dem Bahnhofsgebäude. Sämtliche Busse gelangen über den Knoten Rank zum Ebikoner Bahnhof. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, wird die Bahnhofstrasse auf dem Strassenabschnitt zwischen dem Restaurant Bahnhöfli und der Bahnhofstrasse 18a als Einbahnstrasse signalisiert.