Langlauf und Wandern im Schnee – Luzerner Sportgeschäfte wittern gute Wintersaison Wird im kommenden Winter wegen Corona noch mehr Sport abseits der Bergbahnen betrieben? Einige Fachhändler sind überzeugt. Alexander von Däniken 15.09.2020, 05.00 Uhr

Wer nach dem Gegenteil von coronabedingter Wirtschaftskrise sucht, landet im Sportfachgeschäft. Ob Velos, E-Bikes, Wanderschuhe oder Campingausrüstung – alles ist seit dem Frühling stark gefragt. Von einer Abschwächung der Nachfrage gehen die Geschäfte auch in der Wintersaison nicht aus. So sagt Ivo Pfister, Geschäftsführer des Go-In Sportshops in Sursee: «Ich bin überzeugt, dass die Bergbahnen die richtigen Schutzmassnahmen ergreifen und den Wintersport ermöglichen werden. Trotzdem wird es sicher Personen geben, welche die Bergbahnen meiden werden.»

Ivo Pfister, Geschäftsführer des Go-In Sportshops in Sursee, schaut zuversichtlich in die nächste Saison. Bild: Nadia Schärli (3. September 2020)

Zu den bergbahnunabhängigen Tätigkeiten gehören Langlaufen, Schneeschuhlaufen, Skitouren und Winterwanderungen. Die Bestellung der Ski und der Schuhe durch die Geschäfte erfolgte bereits im Frühling. Pfister erinnert sich: «Als der Lockdown beschlossen wurde, dachte ich, dass die Schweizer mehrheitlich im Land bleiben werden – und hoffte darauf, dass es auch im kommenden Winter noch so sein würde. Darum setzen wir auch dieses Jahr stark auf den Wintersport – in all seinen Facetten.»

Ausfall wegen Lockdown rasch wieder wettgemacht

Ob sich die damalige Prognose für den Winter bewahrheitet, müsse sich natürlich noch zeigen. Im Moment ist das Sortiment im Geschäft noch auf Sommerartikel ausgerichtet. Die letzten Bikes und Laufschuhe machen aber im September und Oktober den Ski und Schneeschuhen Platz.

Pfister berichtet von einem bisher «aussergewöhnlichen» Jahr. Auf den Schock mit dem Lockdown sei eine riesige Nachfrage nach Bikes und Veloreparaturen gefolgt. «Innerhalb von zwei, drei Monaten konnten wir den Einnahmenausfall aus dem Lockdown wieder wettmachen», sagt Pfister. «Das ist nur dank meinen Mitarbeitern gegangen, die einen Sondereffort geleistet haben.»

Einen nochmaligen Schub Richtung Langlauf- und Skitourensport erwartet diesen Winter auch der Verband Sportfachhandel Schweiz (Asmas), der über 420 Sportfachhändler vertritt. Asmas-Präsident Peter Bruggmann sagt:

«Die Unsicherheit, ob und wie die Bergbahnen geöffnet haben werden, dürfte viele Sportbegeisterte bewegen, auf Langlaufski, Tourenski oder Schneeschuhe zu wechseln.»

Dazu zählen auch Winterwanderungen. Schon seit mehreren Jahren stellt der Verband einen Trend hin zu Langlauf und Skitouren fest, letzteres aber noch auf einem tiefen Niveau. Dazu komme in diesem Jahr wegen Corona ein stärkeres Interesse an Individualsport; die Leute gehen seit dem Frühling mehr wandern, biken oder joggen. Nun liege es an den Skidestinationen, Fachgeschäften und Schneesport- und Bergsportschulen, diesen Trend in den Winter mitzunehmen, sagt Bruggmann weiter. «Es müssen genügend Angebote wie Winterwanderwege, mietbare Ausrüstungen und Kurse geschaffen werden.»

Gute Schneeschuhe gibt’s für 300 Franken

Zwar ist im Moment die Nachfrage nach Wintersportartikeln noch gering, «wir gehen aber davon aus, dass die Nachfrage stark steigen wird», sagt Ralph Strahberger, Filialleiter von Bächli Bergsport in Kriens. Langlaufski werden keine angeboten, dafür Schneeschuhe, Bekleidung und Tourenski. Wobei die Nachfrage nach Tourenski wohl tiefer ausfallen werde als jene nach Schneeschuhen oder Winterwanderschuhen. «Erstens gibt es eine gewisse Vorsicht im Zusammenhang mit möglichen Lawinen, zweitens ist die Tourenski-Ausrüstung vergleichsweise teurer», sagt Strahberger.

Ein Paar hochwertiger Schneeschuhe koste rund 300, eine Tourenski-Ausrüstung hingegen 2000 Franken. Was aber sind eigentlich Winterwanderschuhe? Im Gegensatz zu den Sohlen von normalen Wanderschuhen, haben jene von Winterwanderschuhen häufig eine weichere Sohle, erklärt Strahberger. Er empfiehlt sie entweder ambitionierten Wanderern oder solchen, die dank besserer Isolation wärmere Füsse haben wollen. «Ansonsten tut es auch ein guter Sommerwanderschuh.» Mehr Artikel als üblich hat Bächli Bergsport auf diesen Winter nicht bestellt, dafür sei man zu stark auf das Bergsteigen oder Bergwandern ausgerichtet. Mitte Oktober werden die Kunden die ersten Wintersportartikel antreffen.

Erneut schlechten Winter befürchtet

Die Vorfreude auf die kommende Saison kann Ueli Schwegler nur bedingt teilen. Er betreibt mit seiner Frau im Eigenthal den Nordic Corner, wo Langlaufausrüstungen gemietet oder gekauft werden können und auch Kurse angeboten werden. «Wir hatten sechs schlechte Winter hintereinander. Ohne Schnee geht nichts», sagt Schwegler. Und bei Temperaturen von 10 Grad nütze auch die Beschneiungsanlage nichts.

Allein im letzten Winter habe kaum ein Zentralschweizer Langlaufgebiet konstant öffnen können.

«Wenn es diesen Winter Schnee gibt, nehmen wir den Langlaufboom natürlich gern. Aber ich bin nur verhalten optimistisch.»

Schweglers primäres Standbein ist der Textilbereich: Das Ehepaar bedruckt und bestickt allerlei Textilien für Firmen, Private und Vereine. Doch wegen Corona fanden viele Events nicht statt, die sonst für ihre Helfer, Teilnehmer oder Gäste Textilien bestellen. «Wir kalkulieren sehr vorsichtig, haben die Kosten im Griff.» Klagen will Schwegler nicht – Unternehmen, die Löhne zahlen müssen und hohe Fixkosten haben, seien sicher noch stärker gefordert. Aber ein schneereicher und kalter Winter wäre auf jeden Fall ein Segen.