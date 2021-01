Langnau bei Reiden Enteignung und «Knebelverträge»: Bauern leisten Widerstand gegen neue Wildtierbrücke über A2 Der Bund und Kanton Luzern planen derzeit den Bau einer Wildtierpassage in Langnau bei Reiden. Mehrere tausend Quadratmeter Land werden dafür benötigt. Dagegen wehren sich zwei Landwirte – bis vor Gericht. Niels Jost 30.01.2021, 05.00 Uhr

In Langnau bei Reiden soll eine Wildtierbrücke – wie diese hier in Kilchberg BE – entstehen. Bild: PD/Emanuel Ammon, Pro Natura

Der Ärger ist Ivo Blum und Lukas Steiner ins Gesicht geschrieben. Die beiden Landwirte müssen in Langnau bei Reiden und Dagmersellen einen Teil ihres Landes für die neue Wildtierpassage hergeben. Für rund zehn Millionen Franken will hier der Bund eine 60 Meter lange Brücke über die A2 bauen, damit Rehe, Füchse oder Feldhasen die sonst unüberwindbare Autobahn queren können. Eine solche Passage wurde bereits im Herbst bei der Knutwilerhöhe fertiggestellt, eine weitere Brücke befindet sich in Neuenkirch im Bau.

Die natürlichen Wanderrouten der Tiere sollen dadurch wieder hergestellt und der genetische Austausch der verschiedenen Populationen sichergestellt werden. Damit die Tiere den Weg zur Brücke finden, soll der Kanton auf einer Länge von total gut 800 Metern sogenannte Zuleitstrukturen erstellen – also Hecken, Sträucher und andere Versteckmöglichkeiten.

Dafür wird viel Land benötigt. Denn der Wildtierkorridor führt nicht nur über zwei Strassen, die Wigger und Bahngleise, sondern auch über eine weite, offene Ebene, wo Blum und Steiner neben vielen anderen Landwirten Zuckerrüben, Mais und Getreide anbauen.

An die 15'000 Quadratmeter Landwirtschaftsland brauchen Bund und Kanton insgesamt, was ungefähr zwei Fussballfeldern entspricht. Davon soll Ivo Blum 455 Quadratmeter hergeben. Auf seinem Land plant der Bund den Bau eines Brückenkopfs – der Richenthaler soll enteignet werden. Das möchte der 48-Jährige nicht auf sich sitzen lassen. Den entsprechenden Brief vom vergangenen August hat er ignoriert. «Ich unterschreibe gar nichts», sagt er. Der Fall liegt nun bei der eidgenössischen Schätzungskommission.

Entschädigung sei zu gering

Das Verfahren beschäftigt auch Lukas Steiner. Der Dagmerseller hatte erst kürzlich eine Verhandlung mit den kantonalen Behörden. Auf seinem Land sollen Hecken mit einem umliegenden Wiesensaum erstellt werden. 1597 Quadratmeter werden beansprucht. Der Kanton richtet dafür eine sogenannte Dienstbarkeit ein, im Notfall unter Anwendung des Enteignungsrechts. Sprich: Mit diesem Vertrag kann der Kanton die Zuleitstrukturen auch ohne Einwilligung des Grundeigentümers errichten. Gleichzeitig würde Steiner verpflichtet, die Hecken zu unterhalten. Dafür würde er jährlich entschädigt – über die Direktzahlungen des Bundes. Das hält Steiner für falsch. «Dafür sollte der Kanton aufkommen», findet er. Auch von der Dienstbarkeit hält er wenig: «Ich muss die Hecken aufwendig pflegen und erhalte dafür ein Trinkgeld.»

Unzufrieden ist Steiner ebenso mit den Entschädigungen für das beanspruchte Land. Hierfür zahlt der Kanton Luzern einmalig 6.50 Franken pro Quadratmeter, also insgesamt rund 10'400 Franken. Ursprünglich sei ihm ein höherer Beitrag «in Aussicht gestellt» worden, erzählt der 39-Jährige. Und: «Ich würde mehr verdienen, wenn ich das Land weiterhin landwirtschaftlich nutzen könnte.» Denn die Hecke werde im Grundbuch eingetragen, an dieser gebe es nichts mehr zu rütteln. Gleichzeitig habe er aber keine Garantie, dass er für die Heckenpflege auch noch in zehn, zwanzig Jahren über die Direktzahlungen entschädigt werde. «Das ist ein Knebelvertrag», so Steiner.

Wertvolles Ackerland fehlt künftig für Versorgung

Dasselbe sagt Ivo Blum. Er erhält für die Enteignung 9 Franken pro Quadratmeter, insgesamt rund 4100 Franken. Plus einmalig 200 Franken für Inkonvenienzen. Darüber kann Blum nur lachen. «Das ist lächerlich im Vergleich zu dem, was der Bau der Wildtierbrücke kostet.»

Ihm gehe es jedoch nicht ums Geld, sondern ums Prinzip, wie er sagt. «Überall wird die landwirtschaftliche Produktion zurückgefahren, gleichzeitig wächst die Bevölkerung. Irgendwann führt das zu einer Versorgungsknappheit. Dann sind wir um jeden Quadratmeter Ackerbaufläche froh.»

Einsprachen abgewiesen

Gegen das Bauprojekt sind die Landwirte juristisch vorgegangen. Beide haben 2018 während der öffentlichen Auflage Einsprache erhoben; beide blitzten ab. Steiner hat daraufhin eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingereicht und eine aufschiebende Wirkung erzielen können. Doch seine Einwände wurden schliesslich im vergangenen Herbst abgewiesen. Einen Weiterzug habe er sich nicht leisten wollen. «Ich hätte sowieso keine Chance gehabt», sagt Steiner konsterniert.

Dem Ärger in seiner Stimme ist eine gewisse Hilflosigkeit gewichen. Vor ihm und Berufskollege Blum liegt mittlerweile ein gehöriger Stapel Papier. Briefe, Verträge, Pläne, endlose Tabellen über Finanzen oder Gesetze. Den Durchblick zu wahren, ist alles andere als einfach. Von Anfang an haben Steiner und Blum daher Hilfe vom Rechtsberater des Bauernverbands angenommen. Auch der Bäuerinnen- und Bauernverein Wiggertal schaltete sich ein. Gemäss Präsident Franz Joller wollten sich zunächst alle Betroffenen zusammentun, als sie 2016 an einer Orientierungsversammlung erstmals informiert wurden. Die Idee sei dann aber versandet, wie er heute bedauert: «Gemeinsam hätten wir uns vielleicht mehr Gehör verschaffen können», sagt Joller, der selber nicht vom Projekt betroffen ist.

Kritik an Verhandlungen: «Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt»

Die drei Landwirte sind enttäuscht vom Vorgehen der Behörden. «Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt», sind sie sich einig. Auch die Verhandlungen mit Bund und Kanton hätten nicht auf Augenhöhe stattgefunden; auf die Anliegen seien sie gar nicht erst eingegangen, erzählen Blum und Steiner. Letzterer rechnet damit, dass sein Fall vor der kantonalen Schätzungskommission landet.

Bei künftigen Projekten erhoffen sich die drei mehr Fingerspitzengefühl und faire Entschädigungen vom Kanton. Dieser wollte sich aufgrund der laufenden Verhandlungen nicht dazu äussern. Bei der Errichtung der Dienstbarkeiten stütze sich der Kanton auf das Natur- und Heimatschutzgesetz sowie auf das Natur- und Landschaftsschutzgesetz. Auch das Bundesamt für Strassen (Astra) beruft sich auf die geltenden Gesetze über die Nationalstrassen und Enteignungen. Gemäss dem Astra liegt neben dem Enteignungsverfahren über Ivo Blum ein weiteres bei der eidgenössischen Schätzungskommission. Derweil rückt der Baustart näher: Dieser könnte noch in diesem Frühling erfolgen.