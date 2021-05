Langnau bei Reiden Nach Selbstunfall ohne Verletzte – Polizei sucht Zeugen Am Samstagabend ereignete sich auf der Autobahn A2 in Langnau bei Reiden ein Selbstunfall eines Personenwagens. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Beteiligt soll ein weiteres Fahrzeug, ein grauer Audi, gewesen sein. Zur Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei Zeugen. 03.05.2021, 14.53 Uhr

Der Sachschaden beträgt zirka 5000 Franken. Bild: Luzerner Polizei

(pw) Am Samstag, um zirka 22.30 Uhr, fuhr eine Autofahrerin auf der Autobahn A2 von Dagmersellen Richtung Reiden. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, soll die Autofahrerin in Langnau bei Reiden von einem grauen Audi überholt worden sein. Bei diesem Überholmanöver habe die Autofahrerin eine Lenkkorrektur gemacht, worauf ihr Fahrzeug ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke prallte.