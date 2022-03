Betagtenzentren Emmen schaffen Springer-Pool für Pflegepersonal

Langzeitpflege im Betagtenzentrum Kampf dem Fachkräftemangel: Emmen schafft Springerinnen-Team mit fixen Arbeitstagen Um etwa junge Mütter für den Wiedereinstieg in den Pflegeberuf zu gewinnen, setzt die Betagtenzentren Emmen AG auf ein kantonsweit einmaliges Modell. Andere Institutionen zeigen sich interessiert. Roman Hodel Jetzt kommentieren 20.03.2022, 18.00 Uhr

Auf der Website der Betagtenzentren Emmen AG (BZE AG) sind aktuell 13 Stellen ausgeschrieben. Die meisten – wen wundert’s – in der Pflege. Vor allem Fachkräfte sind Mangelware, schweizweit. Und das nicht erst seit Corona. Doch wegen der Pandemie hat sich die Situation weiter zugespitzt. Das Erstellen der Arbeitspläne ist in der Akut- und Langzeitpflege gelinde gesagt noch anspruchsvoller geworden mit Blick auf knappe Personalressourcen, Berufsausstiege, schnell wechselnden Pflegeaufwand und kurzfristige Ausfälle wegen Krankheit und Isolation.

Nadja Rohrer, CEO der Betagtenzentren Emmen AG. Bild: PD/BZE AG

«Damit unser Betrieb auch künftig funktioniert, müssen wir neue Wege gehen», sagt Nadja Rohrer zu einer Medienmitteilung der BZE AG. Sie ist CEO und zudem im Vorstand von Curaviva, dem Kantonalverband der Luzerner Pflegeheime, vertreten. Als kantonsweit erstes Betagtenzentrum setzt die BZE AG auf ein Springerinnen- und Springer-Team für Pflegefachpersonen HF/FaGe und Pflegeassistenzen in 20- bis 60-Prozent-Pensen. Wer in diesem Pool arbeitet, hat fixe Arbeitstage und keinen Nachtdienst. Konstanten, die es im Pflegeberuf sonst nicht gibt.

24-Stunden-Betrieb hält viele vom Wiedereinstieg ab

Als Beispiel nennt Rohrer eine junge Mutter, ausgebildete Pflegefachfrau, die als Wiedereinsteigerin jeden Donnerstag den Frühdienst übernimmt. «Auf solche Familienmütter, die wieder Teilzeit arbeiten möchten, zielt unser Pool ab», sagt sie. Denn im «normalen» Pflegedienst sei die Vereinbarkeit von Beruf und Familie viel schwieriger, da der 24-Stunden-Betrieb vom Personal eine hohe Flexibilität verlange. «Das hält viele vom Wiedereinstieg ab, dabei wäre dieses Fachpersonal so wichtig für uns.»

Pflegemitarbeiterin Florida Kadrija beim Gehtraining mit Bewohnerin Pia Rast im Emmer Betagtenzentrum Alp. Bild: PD/BZE AG

Bedenken, dass sich «normales» Pflegepersonal gegenüber diesen Angestellten nun benachteilig fühlt, hat Rohrer nicht:

«Wir haben dies intern selbstverständlich diskutiert – aber am Ende kommt dieser Pool ja allen Mitarbeitenden zugute, denn die Springerinnen ermöglichen generell mehr Flexibilität beim Erstellen der Arbeitspläne und sorgen für die Entlastung aller.»

An den beiden Standorten Emmenfeld Betagtenzentrum und Alp Betagtenzentrum soll pro Wochentag je eine Springerin «bei Bedarf» zum Einsatz kommen. Und Bedarf gibt es laut Rohrer bei einem Betrieb mit rund 420 Mitarbeitenden und 300 Bewohnenden immer. Gestartet ist der Pool mit sechs Frauen, die in zwei Schichten arbeiten. Die BZE AG sucht noch weitere Angestellte, gerne auch «nur» für 20 Prozent. Sie sagt: «Wenn die Leute erst mal im Haus sind, dürften Stellen-Aufstockungen später immer noch zum Thema werden.»

Heime Kriens und Viva Luzern sprechen von «interessantem Ansatz»

Als interessanten Ansatz bezeichnet Guido Hübscher, Leiter Heime Kriens, den Emmer Pool: «Auch wir sind aktuell daran, unsere Arbeitsmodelle beim Pflegepersonal zu überprüfen und allenfalls anzupassen.» Denn bei den Heimen Kriens, mit 430 Mitarbeitenden praktisch gleich gross ist wie die BZE, sei die Besetzung der Pflegepersonal-Stellen in den letzten zwei Jahren ebenfalls noch schwieriger geworden.

Viva Luzern prüft ebenfalls, künftig mit einem Pool zu arbeiten. «Das ist ein spannender Ansatz – die konkreten Rahmenbedingungen hierzu sind noch in Erarbeitung», sagt Ramona Helfenberger, Sprecherin von Viva Luzern. Der mit rund 830 Bewohnenden und 1200 Mitarbeitenden grösste Player im Kanton setzt bereits auf neue Modelle, «um die Attraktivität des Pflegeberufs nachhaltig zu steigern». Denn ohne nachhaltige Lösungsansätze werde sich der Fachkräftemangel weiter verstärken.

So verfügt Viva Luzern laut Helfenberger «als einzige Pflegeinstitution in der Zentralschweiz» über geriatrische Pflegeexpertinnen, aktuell 13 an der Zahl. Dieses relativ neue Berufsbild sei ein möglicher Karriereschritt in die Pflege. Zudem unterstütze man Menschen, die den Quereinstieg in die Pflege wagen möchten, mit altersabgestuften Lohn- oder Ausgleichszulagen. Sie sagt:

«In der Tendenz verzeichnen wir während der Coronapandemie mehr Quereinsteigende als zuvor.»

