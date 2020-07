Porträt «Lass uns über Verhütung sprechen» – Luzerner Absolventin kreiert Spiel für mehr Gleichstellung Ihre Abschlussarbeit an der Hochschule Luzern hat Luisa Mohler einem Tabuthema gewidmet. Nun wurde sie dafür ausgezeichnet. Fabienne Mühlemann 16.07.2020, 05.00 Uhr

Luisa Mohler mit ihrem Spiel «Let's talk about Contraception» (Lass uns über Verhütung sprechen).

«Würdest du eher für sechs Monate keinen Sex haben wollen oder in einem Jahr ein Kind mit mir?» Oder: «Wenn wir die Pille danach benötigen würden, wie würdest du reagieren?» Solche Fragen sind Teil eines Spiels, welches Luisa Mohler, Absolventin des Studiengangs in Design Management an der Hochschule Luzern, in ihrer Bachelorarbeit entwickelt hat.

So funktioniert’s: Pärchen ziehen sich in eine gemütliche Atmosphäre zurück und diskutieren mittels 20 vorgegebenen Fragen über Verhütung, Intimität und gegenseitiges Vertrauen. Getestet hat es Mohler mit Frauen und Männern im Alter von 20 bis 35 Jahren. Interessiert war sie weniger an deren Antworten als an den Erfahrungen, welche die Paare mit dem Spiel gemacht haben. «Es soll vor allem das Vertrauen und die Kommunikation zwischen den Paaren stärken. Im besten Fall beeinflusst es die Einstellung gegenüber Verhütung positiv», sagt die 22-Jährige. Denn: «Basierend auf meinen Recherchen teilen Paare nur selten ihre gegenseitigen Erwartungen, Bedürfnisse oder Ansprüche mit ihrem Partner.»

Im Studiengang Design Management an der Hochschule Luzern, welcher auf Englisch stattfindet, hat sie das Spiel gestaltet.

Viele Verhütungsmittel für die Frau, nur wenige für den Mann

Mohler wollte in ihrer Arbeit wissen, warum Verhütungsmittel für den Mann so wenig nachgefragt sind, während es für die Frau massenweise Empfängnisverhütungsmittel gibt. Denn neben der Antibabypille gibt es für die Frau die Kupferspirale, das Verhütungspflaster oder den Verhütungsring; bei Männern bloss das Kondom oder die Vasektomie. Zwar werden weitere Methoden wie ein Verhütungsgel oder eine Pille für den Mann erforscht. «Doch weil kaum Nachfrage auf dem Markt besteht, gibt es in der Wissenschaft keine Eile», sagt die Meggerin.

Einen Grund für das fehlende Interesse sieht sie schlussendlich in der mangelnden Kommunikation. «Daraus erschloss sich für mich, dass Paare selbst das grösste Hindernis einer gleichberechtigten Verantwortungsdelegation der Familienplanung zwischen Mann und Frau darstellen», sagt Mohler. Weitere Gründe seien das Misstrauen gegenüber neuen Methoden, gesellschaftliche Normen und Überzeugungen sowie die klassischen Geschlechterbilder. Ihr Fazit: Sobald Verhütung als gemeinsame Verantwortung angesehen werde, können soziale Barrieren, welche die Entwicklung von neuen männlichen Methoden behindern, überwunden werden. Das trage schlussendlich zu einer gleichgestellten Gesellschaft bei.

Mit ihrer Arbeit möchte sie nicht vermitteln, dass Männer öfters die Verantwortung beim Verhüten übernehmen sollen. «Es geht mehr darum, dass Männer sich vermehrt mit dem Thema auseinandersetzen und sich damit beschäftigen, was etwa die Pille mit all ihren Nebenwirkungen für die Frau bedeutet.» Ausserdem meint Mohler: «In vielen Fällen wollen die Frauen die Verantwortung bei der Verhütung nicht an den Mann abgeben, da sie schlussendlich das Baby in sich tragen werden.»

Auf die Idee für ihr Bachelorthema ist sie durch den Streaminganbieter Netflix gekommen, wo sie sich eine Dokumentation über Geburtenkontrolle anschaute. «Das hat mich gleich gepackt, da es ein unumgängliches Thema in unserem Leben ist», sagt Mohler. So hat sie angefangen, zu recherchieren, hat Fokusgruppen gebildet, Fragebögen erstellt, Interviews mit Experten geführt und in der Bibliothek Bücher gewälzt. Am Schluss hielt sie eine 138-seitige Arbeit in der Hand, in die sie viel Zeit investierte. «Hier ist mir der Coronavirus sicher auch entgegengekommen», sagt sie.

Von der Lehre als Coiffeuse zum Studium an der Hochschule

Die Abschlussfeier wurde dann online abgehalten – da erhielt sie auch den mit 4'000 Franken dotierten Förderpreis, welcher von der Zeugindesign-Stiftung verliehen wurde. «Das machte mich unglaublich stolz. Ich realisierte, dass meine Arbeit und meine Botschaft wirklich angekommen sind», sagt Mohler. Denn ihr ist bewusst, dass Verhütung ein Tabuthema ist. «Wenn ich Freunden jeweils meine Arbeit erläutert habe, gab es oft die gleiche Reaktion: Sie wussten nicht, was sie sagen sollen.» Daher hofft die Absolventin, einen Beitrag zu einer offeneren Gesellschaft leisten zu können.

Nach dem dreijährigen Studium geht es nun nicht direkt in den Master. «Ich möchte zuerst arbeiten, gerne in Zürich oder München», sagt sie. Dieser Bezug zu Deutschland hat seinen Grund, denn Mohler ist dort geboren. Mit neun Jahren war sie zusammen mit ihren Eltern und ihrem älteren Bruder nach Meggen gezogen. Nach der Schule absolvierte sie eine Lehre als Coiffeuse, danach reizte sie die Berufsmatura. «Ich wollte dann in München Modemanagement studieren, doch der Infotag des Studiengangs Design Management hat mich richtig gepackt», sagt Mohler. Die Studienzeit in Luzern habe sie sehr genossen, nun freue sie sich aber auf das, was danach kommt.

Hinweis: Das Spiel kann unter hub.hslu.ch/design-kunst heruntergeladen werden.