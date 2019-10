Am Mittwoch sind am Bundesplatz in der Stadt Luzern kurz nach 17 Uhr ein Lastwagen und ein Personenwagen kollidiert. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Lastwagen und Auto kollidieren in der Stadt Luzern beim Bundesplatz Am Mittwoch sind am Bundesplatz in der Stadt Luzern kurz nach 17 Uhr ein Lastwagen und ein Personenwagen kollidiert. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

(fmü) Der Lastwagen war auf dem rechten Fahrstreifen von der Tribschenstrasse her unterwegs in den Kreisel am Bundesplatz. Dort kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit einem Personenwagen, welcher gleichzeitig auf dem linken Fahrstreifen in den Kreisel fuhr. Das schreibt die Luzerner Polizei am Donnerstag in einer Medienmitteilung. Verletzt wurde niemand.

Die Luzerner Polizei sucht Personen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.