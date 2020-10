Lastwagen verliert in Triengen während der Fahrt zwei Räder Am Mittwoch hat ein Chauffeur auf der Kantonsstrasse in Triengen beide Räder der Doppelbereifung an seinem Lastwagen verloren. Verletzt wurde niemand. Die Fahrzeugkombination wurde zwecks Expertise sichergestellt. 01.10.2020, 10.28 Uhr

Für die Fahrbahnreinigung musste die Feuerwehr aufgeboten werden. Bild: PD

(pw) Am Mittwoch kurz vor 12.30 Uhr fuhr ein Chauffeur mit seinem Sattelmotorfahrzeug auf der Kantonsstrasse von Büron Richtung Triengen. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, verlor der Sachentransportanhänger auf der linken Seite beide Räder der Doppelbereifung. Während ein Rad die Gegenfahrbahn überquerte und nach ca. 100 Meter im Wiesland zum Stillstand kam, rollte das zweite Rad am Fahrzeug vorbei und kam am rechten Strassenrand liegend zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.