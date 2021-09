Rent en ent: Pia Oechslin züchtet indische Laufenten.

Lauerz Ihre Laufenten sorgen für Schrecken bei den Schnecken Die 62-jährige Pia Oechslin aus Lauerz züchtet indische Laufenten. Diese kann man sogar mieten – «Rent en Ent». Interview: Roger Rüegger Jetzt kommentieren 13.09.2021, 05.00 Uhr

Ein Kollegenpaar aus Langenthal besitzt neuerdings Enten. Ich kenne die Leute als Katzenfreunde, dass sie einen Vogel haben, wusste ich nicht. Solche würde Pia aus Lauerz vermieten, sagte man mir. Ist das so?

Pia Oechslin: Ganz recht. Dort im Bernbiet sind viele meiner indischen Laufenten zu Gast. Ihre Kollegin hat welche bei einer meiner Kundinnen gesehen und mich sofort angerufen.

Die Enten sind sympathische Tiere, aber nur zur Freude hält man die nicht. Geht es um den Kampf gegen Schnecken in den Gärten?

Enten fressen so etwa alles, was kreucht und fleucht, also nicht nur Schnecken. Wenn sie gründeln, holen sie sich auch Erdschnakenlarven oder die Raupen des Buchsbaumzünslers. Wer im Garten der Natur freien Lauf lassen will, ist mit Enten gut beraten.

Gut, Schnecken haben bei uns Salat, Bohnen und Zucchetti gefressen. Kann ich einfach so bei Ihnen eine Ente mieten?

Ohne weiteres. Sie können ein Entenpaar für mindestens zwei Wochen zu sich nehmen. Wichtig ist dabei, dass die Vögel am Abend reingenommen werden.

Muss ich zuerst einen Entenstall bauen?

Das Hüttli, in dem die Enten nach dem Eindunkeln vor Marder und Fuchs geschützt übernachten können, wird mitgeliefert. So auch ein Zaun und ein Wasserbecken, die Enten sind ja Wasservögel. All dies und eine Reihe von Instruktionen sowie etwas Zusatzfutter sind ausreichend.

Der Fuchs zeigt sich bisweilen auch am Tag. Wie schütze ich die Enten richtig?

Wenn in einem Gebiet der Fuchs tagsüber gesichtet wird, rate ich dringend von der Haltung von Enten ab.

Macht Sinn. Falls alles okay ist: Wie bringe ich die Enten dazu, sich in die Hütte zu begeben?

Die gehen praktisch freiwillig. Es gibt ein paar einfache Tricks, wie man sie treiben kann. Die zeige ich, wenn es so weit ist.

Biobäuerin Pia Oechslin (62) mit einer indischen Laufente. Bild: Patrick Hürlimann (Lauerz, 27. August 2021)

Die Tiere kosten für zwei Wochen 170 Franken. Sind in diesem Preis auch Eier inbegriffen. Legen Ihre Mietenten überhaupt welche?

Die legen bis zu 200 Eier im Jahr. Und ja, die sind im Preis enthalten. Sie sind etwas grösser als Hühnereier und man kann sie auch essen.

Wie viel Platz sollte man den indischen Laufenten geben?

Für die Dauerhaltung empfehle ich einige Quadratmeter für ein Entenpaar, sehr wichtig ist auch viel Wasser.

Die Enten im Bernbiet entdeckte ich bei einem Gartenkonzert einer Rockband. Die Vögel liessen sich nicht stören, ja sie legten sich sogar in der Nähe der Bühne hin. Sind die nicht schreckhaft?

Es kommt darauf an, wie sie aufgezogen wurden. Einige sind wild geblieben, andere zutraulich. Aber die wissen, wo sie zu Hause sind. Wenn es ihnen wohl ist und sie zu fressen haben, bleiben sie.

Die könnten aber fliegen?

Ja, sicher. Mir ist einmal eine davongeflogen, die ich hüten musste. In einer grösseren Übung haben wir sie im nahen Lauerzersee mit zwei Booten zurückgeholt.

Stars beim Gartenkonzert waren nicht die Musiker, sondern klar die Enten. Was macht die so liebenswert?

Wo Enten sind, herrscht meistens Ferienstimmung. Die Tiere, die Sie beschreiben, sind zudem ziemlich zutraulich. Das ist in der Natur nicht der Fall, die bekommt man nicht zu fassen.

Hinterlassen Enten nicht grosse Rückstände?

Entscheidend ist hierbei die Futtermenge. Ein Paar lässt während zwei Wochen nicht sehr viel liegen. Und das Wenige ist ein guter Dünger.

Und hier noch ein paar indische Laufenten von Pia Oechslin. Bild: Patrick Hürlimann (Lauerz, 27. August 2021)

Wie sehr machen sich die Vögel akustisch bemerkbar. Riskiere ich im Quartier einen Krieg, wenn von meinem Boden Geschnatter hörbar ist?

Enten schnattern eben. Man kann sich für zwei Erpel entscheiden, die sind leiser als die Weibchen. Weibchen melden sich quakend, wenn sie von den Männchen beachtet werden wollen oder Gefahr in der Nähe ist, das kann manchmal sehr laut sein.

Die Tiere brauchen einen Teich. Muss ich auch einen Bagger mieten, um so einen auszuheben?

Wenn Sie dauerhaft Enten halten, wäre ein Teich ideal. Enten sind Wasservögel und brauchen viel Wasser, unter anderem auch, um ihr Futter zu waschen.

Vertragen die sich mit Katzen, die ja auch Vögel jagen?

Normalerweise machen Katzen den Enten nichts. Der Erpel würde sich einer Katze entgegenstellen, wenn es sein muss. Wenn man ein Entenpaar hält, sowieso. Er schützt das Weibchen.

Die werden mir immer symphytischer. Nach zwei Wochen hätte ich mich vermutlich so sehr in die Tiere verliebt, dass ich sie nicht mehr hergeben würde. Was machen wir dann?

Dann können Sie Jung-Enten kaufen, wenn sie gross genug sind. Vorher gebe ich keine weg. Mit etwas Geduld werden sie dann auch zutraulich. Wer sich für die Dauerhaltung entscheidet, kann sich bei mir an einem Kurs auf seine Zukunft als Entenhalter vorbereiten.