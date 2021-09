Lauffest Verfolgen Sie den 43. Luzerner Stadtlauf im Liveticker und -stream Am heutigen Sonntag ist die Stadt Luzern voll im Bann der Läuferinnen und Läufer. Hier finden Sie aktuelle Bilder, Geschichten und Infos rund um das Lauffest. Meret Häuselmann Jetzt kommentieren 12.09.2021, 08.45 Uhr

Livestream startet um 9.40 Uhr:

Aktuelle Bilder von Swiss-Image:

09:46 Uhr

Hauptlauf wird auf verschiedene Startslots verteilt

Bild Meret Häuselmann

Der 43. Luzerner Stadtlauf startet mit einem der Höhepunkte des Programms: Der Hauptlauf, welcher auf einer Strecke von 4.65 Kilometern ausgetragen wird. Um grosse Menschenansammlungen zu vermeiden, werden die meisten Läufe dieses Jahr mit rollenden Starts durchgeführt. Der letzte Startslot für den Hauptlauf ist um 10.45. (mha)

08:45 Uhr

Herzlich Willkommen zu unserem Stadtlauf-Ticker! In einer Stunde fällt der Startschuss zum grössten Lauffest in der Zentralschweiz mit dem ersten Startslot des Hauptlaufs.

5000 Läufer und Läuferinnen haben sich für die Ausgabe 2021 angemeldet. Die Startliste finden Sie im Internet unter www.luzernerstadtlauf.ch.

Heute von 9.00 bis 17.00 Uhr bis jeweils eine Stunde vor dem Kategorienstart auf dem Bahnhofplatz. Für die Familienkategorien sowie Schüler-Mannschaftsläufe sind keine Nachmeldungen vor Ort möglich. Ist die maximale Teilnehmerzahl in einer Kategorie erreicht, können keine weiteren Anmeldungen angenommen werden. Der Zuschlag für Nachmeldungen und Mutationen beträgt ab dem 23. August 10 Franken.

Die Siegerehrungen der Einzelläufe U12–U18 finden direkt nach dem jeweiligen Zieleinlauf im Zielbereich statt, die Over­all-Siegerehrungen des Hauptlaufes um 11.15 Uhr auf dem Kapellplatz.



In den Familien-Kategorien und Altstadt-Plauschrennen werden Preise verlost und den glücklichen Gewinnern direkt beim Zieleinlauf auf dem Kapellplatz übergeben.

Die Preise für sämtliche Team-Rangierungen werden nach der Veranstaltung zugeschickt oder übergeben.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahrgänge 2002 und jünger erhalten ohne Startgeldzuschlag nach dem Zieleinlauf die Erinnerungsmedaille. Alle Läuferinnen und Läufer erhalten auf dem Inseli ein Finisher-Geschenk und das Lunchsäckli der Migros.

Das geltende Schutzkonzept sieht am 43. Luzerner Stadtlauf 2021 keine Garderoben und Duschen vor. Das Kleiderdepot ist auf dem Inseli (Plan oben Nr. 6).

Sie können während der Veranstaltung an den Infoständen und nach der Veranstaltung auf der Geschäftsstelle abgegeben und abgeholt werden.



Alpha Foto fotografiert die Teilnehmenden während des Laufes an verschiedenen Stellen. Rund einen Tag nach dem Lauf können die Bilder unter www.alphafoto.com über Eingabe der Startnummer gesucht und bestellt werden.

Die Teilnahme für Läuferinnen und Läufer über 16 Jahre ist an ein gültiges Covid-Zertifikat gebunden. Wer also mitlaufen will, muss entweder doppelt geimpft, getestet oder genesen sein.

Für Läuferinnen und Läufer, die für den Start ein negatives Testergebnis benötigen, hat die Filiale von Coronatest24 am Hirschengraben 7 die Öffnungszeiten verlängert. Der kostenlose Antigen-Schnelltest ist wie folgt möglich:

Sonntag, 12. September von 08.30 bis 17 Uhr