Böse Überraschungen Stadtkeller Luzern: Millionen-Sanierung wird mehr als doppelt so teuer wie geplant Denkmalpflege, Brandschutz, Statik – die laufende Sanierung des Traditionslokals stellt die Bauherrschaft ständig vor neue Herausforderungen. Ein Rundgang auf der Baustelle. Roman Hodel Jetzt kommentieren 11.10.2021, 16.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es gibt schöne Überraschungen und weniger schöne. Thomas Lussi hat gerade ein bisschen viel von Letzteren. Er ist der Architekt der laufenden Sanierung der Musikbeiz Stadtkeller in der Luzerner Altstadt. Dabei wird die Haustechnik erneuert und das ganze Lokal gründlich, aber behutsam renoviert. «Ich bin mir einiges gewohnt, doch das hier übersteigt alles», sagt Lussi. Was auch daran liege, dass die Bausubstanz und Architektur des Gebäudes verschiedene Epochen vom späten Mittelalter über Barock bis in die Neuzeit enthält und der ganze Komplex unter Denkmalschutz steht.

Zusammen mit Julia Schwöbel als Vertreterin der Bauherrschaft stehen wir auf der Baustelle im ausgeweideten Restaurantteil. Baulärm ist zu hören, Arbeiter marschieren mit geschulterten Kabeln vorbei. Mitten durch den Raum zieht sich ein mit Abschrankungen gesicherter Graben, darin über 100-jährige, sanierungsbedürftige Wasserleitungen. Über uns wölben sich die Stadtkeller-typischen Rundbögen. «Kulissenarchitektur aus Gips von 1890», sagt Lussi. Dann zeigt er mit dem Finger zum eigentlichen Dach.

Julia Schwöbel von der Bauherrschaft und Architekt Thomas Lussi auf der Baustelle im Restaurant Stadtkeller. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 6. Oktober 2021)

Das Restaurantdach ist ein Beispiel für unliebsame Überraschungen. «Selbstverständlich gab es Voruntersuchungen», so Lussi. Die Planung laufe seit eineinhalb Jahren. «Doch das Ausmass hier zeigte sich erst im Rahmen von tieferen Sondagen.» Das Problem: Im Hohlraum zwischen Gipsbögen und Dach bildet sich stets Kondenswasser von den vielen Leuten, die sich im Restaurant aufhalten. Diese Feuchtigkeit lässt die Stahlträger im Dach rosten. Lussi sagt:

«Wir müssen diese nun mit einer neuen Betondecke zusätzlich verstärken, damit die Statik gewährleistet bleibt.»

Die charakteristischen Gips-Rundbögen wie auch die Wandvertäfelung sind denkmalgeschützt und bleiben erhalten. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 6. Oktober 2021)

Dank diesem Eingriff werden die Moggetätscher auch künftig während der Fasnacht ihr legendäres Theater auf dem Restaurantdach aufführen können. Denn in all den Jahren wurde nie wirklich abgeklärt, ob dieses den teils aufwendigen Installationen standhält.

So präsentiert sich der Stadtkeller vom Sternenplatz her. Zu sehen ist hier auch das Restaurantdach, das künftig begrünt werden muss. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 6. Oktober 2021)

Überhaupt das Restaurantdach. Gerne hätte die Bauherrschaft darauf eine Gartenbeiz eingerichtet, wie es sie früher schon einmal gab. Laut Schwöbel wäre dies zwar möglich gewesen – aber nur im Kleinformat, weil die Silhouette des Gebäudes nicht verändert werden darf. Sie sagt: «Trotzdem hätten wir etwa einen Lift einbauen müssen zwecks hindernisfreiem Zugang. Aber bloss für zwei, drei Tischchen lohnt sich der Aufwand nicht.»

Ebenfalls chancenlos war die Installation eines Lüftungsgeräts auf jenem Dach. Man muss dazu wissen: Grosse Lokale wie der Stadtkeller brauchen neu zwei Lüftungssysteme, je separat für Küche und Gasträume. Der zweite Monoblock wird nun in einem holzvertäfelten Stübli im zweiten Stock des Haupthauses installiert. Daran habe die Denkmalpflege etwa gleich wenig Freude wie an der vom Tiefbauamt geforderten Begrünung des Restaurantdaches. Dank Letzterer fliesst gemäss Lussi künftig weniger Regenwasser in die Kanalisation und es verbessert das Mikroklima.

In diesem Stübli im zweiten Stock des Haupthauses kommt der Monoblock der einen Lüftungsanlage zu stehen. Bild: hor (Luzern, 6. Oktober 2021)

Bei der Denkmalpflege kann man sich zum Umbau nicht explizit äussern, weil der involvierte Gebietsdenkmalpfleger ferienabwesend ist. Mathias Steinmann, Leiter Bauinventar, sagt, dass Authentizität grundsätzlich sehr wichtig sei:

«Kopieren kann man alles, doch dann haben wir hier ein Las Vegas.»

Kulissenarchitektur wie jene im Stadtkeller sei um 1900 en vogue gewesen, die Bierhallenatmosphäre für Luzern einzigartig. Dennoch müsse auch die Denkmalpflege immer wieder Zugeständnisse machen, insbesondere in Bezug auf technische Erneuerungen oder Bauvorschriften.

Kantonale Denkmalpflege, kantonale Dienststelle Umwelt und Energie, städtisches Tiefbauamt, Lärmschutz, Brandschutz – bei einem solchen Objekt sind viele Behörden involviert und reden ein Wörtchen mit. «Seit dem Start der Bauarbeiten im August sind nochmals ständig neue, unerwartete Auflagen dazugekommen», sagt Julia Schwöbel und fügt diplomatisch formuliert an: «Vieles davon ist für uns absolut nachvollziehbar – trotzdem braucht es viel Geduld.» Geduld – und Geld.

Einst Wohnsitz von Patriziern, heute Musikbeiz Die Geschichte des heutigen Stadtkeller-Komplexes reicht bis 1520 zurück. Mindestens so alt ist an der Schlossergasse die Brandmauer des «Sonnenberghauses unter den Bäumen» , wie es ursprünglich hiess. Ein Grossteil der noch vorhandenen Innen- und Aussenmauern datieren von 1603 und 1690. Das typische Ecktürmchen aus Holz wurde zirka Mitte des 17. Jahrhunderts angebaut. Der eingeschossige Anbau mit dem Restaurant Zum Stadtkeller wurde 1895 realisiert, anstelle eines barocken Gartens. Grosse Umbauten folgten um 1933 und kleine um 1980. Zu jener Zeit gehörte der Komplex der Brauerei Feldschlösschen. Im Denkmalverzeichnis ist vermerkt: «Der herausragend ausgestattete Patrizierwohnsitz besitzt mit seiner prägnanten Lage und Ausformung sowie durch die reichen Fassadenmalereien mit Darstellungen von Architekturimitaten eine ausserordentliche Ausstrahlungskraft.» (hor)

Da ist beispielsweise die neu nötige, mächtige Brandschutztüre zwischen Saal und Restaurant. Der Vorteil: Künftig lassen sich die Räume bei Events trennen. Der Nachteil: Sie ist teuer. Die Gesamtkosten der Millionen-Sanierung sind ohnehin gestiegen. Um wie viel? «Sie wollen nicht in Ohnmacht fallen?», fragt Schwöbel. Konkrete Zahlen will sie nicht nennen. «Die Kosten betragen mittlerweile mehr als doppelt so viel wie zunächst angenommen.» Zudem: Der grösste Sanierungsteil falle hinter den Mauern an und nur zehn Prozent der Investition werde für den Gast sichtbar sein.

Ein Fest für Kabel-Fetischisten: Auf der Baustelle im Erdgeschoss des Stadtkellers. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 6. Oktober 2021)

Laut Architekt Lussi ist ein solch grosser Gastro- und Kulturbetrieb inklusive all den heutigen Auflagen mit einem denkmalgeschützten Haus mitten in der Altstadt nicht mehr kompatibel: «Vor allem rechnet es sich nicht – das geht nur, wenn eine Bauherrschaft mit Herzblut dabei ist.»

Und das ist beim Stadtkeller der Fall: Julia Schwöbels Vater, der kürzlich verstorbene Eckhard Schwöbel, hat den «Stadtchöbu» wie er von vielen Einheimischen genannt wird, mit seinem Kauf 2009 vor der Umnutzung in ein Kleidergeschäft bewahrt. Sie sagt:

«Er hat versprochen, den Stadtkeller zu erhalten – und Versprechen hält man ein, das ist Ehrensache.»

Übrigens: Pünktlich auf die Fasnacht 2022 soll der Stadtkeller wieder offen sein. Auch das ist versprochen, Überraschungen hin oder her.