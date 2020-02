«Le Piaf» und «Lucide»: So heissen die neuen Gastronomiebetriebe im KKL Die Restaurants im Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) werden komplett umgebaut und erhalten neue Namen. Der Umbau kostet 3,8 Millionen Franken und dauert zwei Monate. Hugo Bischof Aktualisiert 03.02.2020, 18.14 Uhr

Das Restaurant RED im KKL Luzern wird komplett erneuert. Am Montag wurde das ganze Mobiliar ausgeräumt. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 3. Februar 2020)

Am Montag starteten die Umbauarbeiten im KKL in Luzern. Während der nächsten zwei Monate werden die Restaurants im Erdgeschoss und im 1. Stock sowie die Eventräumlichkeiten im 2. Stock komplett erneuert (wir berichteten). Am 2. April sollen sie wieder eröffnet werden – unter neuen Namen. Das «World Café», das «RED» und die «Crystal Lounge» wurden am Sonntagabend an einer Closing-Party mit Kundinnen und Kunden des KKL verabschiedet. An gleicher Stelle entstehen neu jetzt das Deli Cafébar «Le Piaf» im Parterre, das Restaurant «Lucide» im 1. Stock und der Eventraum «Deuxième» im 2. Stock.