Kriens will das Potenzial älterer Menschen besser nutzen

Leben im Alter Gesellschaftliches Engagement: So will Kriens das Potenzial älterer Menschen besser nutzen Pensionierte sollen sich vermehrt gesellschaftlich engagieren, so das Ziel der Stadt Kriens. Um das zu erreichen, wäre eine Art Café mit Auskunftsstelle denkbar. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dank der gestiegenen Lebenserwartung haben viele ältere Menschen nach der Pensionierung noch zahlreiche gute Jahre vor sich. Das wird sich akzentuieren, wenn in den nächsten Jahren die Babyboom-Generation das Pensionsalter erreicht. «Da stellt sich die Frage, wie sich diese Menschen gesellschaftlich einbringen können», sagt der Krienser Sozialvorsteher Cla Büchi (SP). Die Stadt erarbeitet derzeit eine Alters- sowie eine Sozialstrategie, bei denen es unter anderem um dieses Thema geht.

Der Krienser Sozialvorsteher Cla Büchi (SP). Bild: Jakob Ineichen

«Ziel ist, die Bedürfnisse älterer Menschen zu kennen, aber auch ihr Potenzial zu erkennen und für die Gesellschaft zu erschliessen»

, so Büchi. Viele ältere Leute hätten das Bedürfnis, sich nach der Pension in irgendeiner Form einzubringen. Das wird heute auch schon praktiziert – einige hüten Enkelkinder, andere unterstützen Lernende und wieder andere geben ihr Fachwissen in Projekte ein. Jedoch gebe es auch Personen, die Hemmungen hätten, von sich aus Hilfe anzubieten oder in Anspruch zu nehmen. Büchi:

«Hier stellt sich die Herausforderung, wie diese Personen zu erreichen sind. Ein möglichst niederschwelliges Angebot könnte hier wertvolle Hilfe bieten.»

Beispiel für freiwilliges Engagement: Eine Rentnerin hilft einem Primarschüler beim Unterricht. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Wie dieses aussehen könnte, ist noch offen. Denkbar wäre eine Art Café mit Auskunftsstelle. «Es könnte ein Markt entstehen von Leuten, die eine Leistung anbieten und solchen, die eine beziehen wollen und dies möglichst generationenübergreifend», sagt Büchi. Ob die Stadt Kriens ein solches Angebot selbst betreiben, ein bestehendes Angebot ausgebaut oder durch Private initiiert werden sollte, wie das in Luzern bei der Quartierhilfe Vicino der Fall ist, wäre zu diskutieren.

Erste Massnahmen könnten ab 2023/2024 umgesetzt werden

Die Erarbeitung der Altersstrategie ist noch voll im Gang, dabei werden auch diverse Organisationen aus dem Alters- und Sozialbereich miteinbezogen. Der Planungsbericht soll Ende 2022 in den Einwohnerrat kommen. «Die ersten Massnahmen könnten dann ab 2023/2024 umgesetzt werden», sagt Büchi.

Welche Kosten auf die Stadt zukommen, ist noch nicht klar. Grundsätzlich steigen diese aufgrund des demografischen Wandels und des Wachstums der Krienser Bevölkerung kontinuierlich an. Dabei handle es sich aber um grösstenteils gebundene Ausgaben, die die Stadt leisten muss. Eine Anlaufstelle würde einen gewissen Zusatzbetrag in Anspruch nehmen. «Doch wir erhalten auch einen Nutzen, auch wenn dieser schwierig zu beziffern ist», sagt Büchi. So könnten engagierte Pensionierte Aufgaben übernehmen, die sonst der Staat bezahlen müsste – oder jemand kann dank Hilfe aus dem Quartier länger in der eigenen Wohnung bleiben, wodurch weniger Pflegekosten entstehen.

Fusion der Altersorganisationen ist noch kein Thema

Eine Fusion der Altersorganisationen wie Heime, Spitex und Vicino, wie sie die Stadt Luzern prüft, ist für Kriens derzeit kein Thema. «Die Zusammenarbeit funktioniert bereits gut», sagt Büchi. So gibt es die Krienser Infostelle Gesundheit (KIG), die die Anfragen bündelt und eine Person je nach Pflegebedarf der entsprechenden Institution zuweist. «Wir werden aber die Entwicklung in Luzern mit Spannung verfolgen und eine spätere Adaption auf Kriens nicht grundsätzlich ausschliessen.» Denn klassische Altersheime verlieren an Bedeutung, die Angebote der Heime würden sich vermehrt auch in Richtung normalisiertes Wohnen mit Pflege entwickeln.

Ob Pensionierte oder Migranten: Alle sollen ihren Beitrag leisten

Weniger weit als die Altersstrategie ist die Sozialstrategie. «Es handelt sich um ein längerfristiges Projekt mit einem Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren», sagt Büchi. Erste Massnahmen würden frühestens ab 2024 umgesetzt. Das grosse Ziel und auch die grosse Herausforderung sei, alle Menschen an der Gesellschaft teilhaben zu lassen; Menschen, die in belastenden Lebenssituationen finanzielle Hilfe oder Beratung benötigen, mit Migrationshintergrund oder eben auch Ältere sollen sich einbringen können und integrierender Bestandteil der Gesellschaft sein. Es müsse die Aufgabe der Stadt sein, Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. Auch hier könnte das erwähnte niederschwellige Angebot eine Rolle spielen. Ein wichtiger Aspekt sei zudem die Bereitstellung von Sozialräumen.

Mehr Geld für die Betreuung von Sozialhilfebezügern

Als kurzfristige Massnahme im Sinne der Sozialstrategie kann eine Aufstockung in den Sozialdiensten betrachtet werden, so Büchi. Dies, um das Betreuungsverhältnis von Sozialhilfeempfängern nachhaltig zu verbessern, damit diese wieder vermehrt und schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Bei einer Zustimmung zum Budget 2022 sollen dieses Jahr vorerst befristet bewilligte 110 Stellenprozente für die Sozialarbeit in unbefristete umgewandelt werden. Zielwert in Kriens seien 80 Dossiers pro Vollzeitstelle. Dieser wurde in den letzten Jahren weit überschritten: 2019 und 2020 waren es gegen 100 Dossiers, wie der Stadtrat in einer Antwort auf eine SP-Interpellation schreibt. Das habe zu hoher Belastung und vielen Krankheitsausfällen in den Sozialdiensten geführt.

Dass eine Senkung der Fallzahl pro Person grosse Wirkung haben kann, zeigt das Beispiel der Stadt Winterthur, die durch diese Massnahme Nettoeinsparungen von 2,7 Millionen Franken pro Jahr erzielte. Ausgehend von diesem Beispiel haben auch andere Gemeinden in der Agglomeration Luzern Stellenaufstockungen vollzogen – in der Hoffnung, am Ende Einsparungen erzielen zu können.