Lebenswerk Der nächste grosse Brite: Nach der Turner-Ausstellung zeigt das Kunstmuseum Luzern das Lebenswerk von David Hockney Mit «David Hockney. Moving Focus» wird das Kunstmuseum Luzern im Sommer 2022 das Lebenswerk eines weiteren bekannten britischen Malers ausstellen. Es handelt sich um die erste umfassende Einzelausstellung in der Schweiz. 06.05.2021, 15.33 Uhr

David Hockneys «Selbstportrait auf der Terrasse». Bild: Mary Altaffer / AP

(lil) Die Ausstellung mit Werken von J. M. W. Turner bedeutete 2019 für das Kunstmuseum Luzern einen grossen Erfolg und stiess auf Beachtung weit über die Region hinaus. Nächstes Jahr soll das nächste Grossprojekt folgen: Vom 9. Juli bis 30. Oktober 2022 in «David Hockney. Moving Focus» das Lebenswerk des nächsten weltbekannten britischen Künstlers gezeigt.

«David Hockney hat die zeitgenössische Malerei massgeblich geprägt und dabei stets an der Figuration festgehalten»,

schreibt das Kunstmuseum. Der heute 83-jährige Maler habe sich immer wieder neu erfunden und bewiesen, dass sich ein erfolgreicher Künstler nicht nur einem Stil verschreiben müsse. «Moving Focus» ist nach Angaben des Kunstmuseums die erste umfassende Einzelausstellung David Hockneys in der Schweiz.

David Hockneys «In the Studio, December 2017» – einer siebenteiligen fotografischen Zeichnung auf Papier. Bild: pd

Die Ausstellung vereint Arbeiten aus den frühen 1960er-Jahren bis heute und zeichnet Hockneys wichtigste Lebensstationen in London, Los Angeles, der Normandie sowie seine Reisen nach Kontinentaleuropa und in die arabische Welt nach. Im Fokus stehen multiperspektivische Arbeiten auf Papier, zwei frühe Zeichenserien, die bekannten naturalistischen Doppelporträts in Öl, Landschaftsansichten, abstrakte und fotografische Arbeiten, wie auch iPad-Zeichnungen.

Eine besondere Arbeit ist das Landschaftsbild «Bigger Trees Near Warter or/ou Peinture sur le Motif pour le Nouel Age Post-Photographique», das mit 4,5 mal 12 Metern Hockneys grösstes Werk ist.

Wie schon bei der Turner-Ausstellung können auch diesmal Gönnerinnen und Gönner mit einem finanziellen Beitrag im Rahmen einer Bildpatenschaft die Transport- und Versicherungskosten der Werke mittragen. Infos unter: www.kunstmuseumluzern.ch