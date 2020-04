Lehrabschluss: Schulische Prüfungen sind gestrichen So manche Lehre dürfte wegen des Coronavirus ohne praktische Abschlussprüfung enden. Gefordert sind nun die Luzerner Ausbildner. Evelyne Fischer 09.04.2020, 18.43 Uhr

Diese Frage dürfte alle 4800 jungen Frauen und Männer umtreiben, die derzeit im Kanton Luzern im Endspurt ihrer Ausbildung stecken: Wie wird heuer der Lehrabschluss vonstatten gehen? Gewisse Antworten hat Bundesrat Guy Parmelin am Donnerstag geliefert. Unter seiner Leitung haben Bund, Kantone und Sozialpartner entschieden: In den Berufskenntnissen und in der Allgemeinbildung sind schulische Abschlussprüfungen gestrichen. Ins Zeugnis wandern Erfahrungsnoten sowie die Bewertung der Vertiefungsarbeit in der Allgemeinbildung.