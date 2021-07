Lehrermangel Von der Weltreise ins Klassenzimmer: Schule Schötz findet doch noch einen Lehrer Diese Geschichte könnte aussergewöhnlicher kaum sein: Nach einem emotionalen Aufruf findet die Schule Schötz doch noch einen Lehrer. Er war mitten in der Pandemie auf Weltreise. Christian Glaus 06.07.2021, 18.00 Uhr

Die Kinder der 1./2. Klasse in Schötz halfen Schulleiter Peter Bigler bei der Suche nach einer neuen Lehrperson. Bild: Nadia Schärli (26. Juni 2021)

In der Not war der Schötzer Schulleiter Peter Bigler bereit, nach jedem noch so kleinen Strohhalm zu greifen. Die Verzweiflung war spürbar, als er unserer Zeitung erklärte, dass er für die ausgeschriebene Klassenlehrerstelle nicht eine Bewerbung erhalten hatte. Weil die Zeit so kurz vor den Sommerferien drängte, drehte Bigler mit den Kindern der gemischten 1./2. Klasse ein Video, das er auf Facebook teilte.

Mit Erfolg: Auf das Video und den Zeitungsbericht erhielt Bigler mehrere interessante Bewerbungen, wie er glücklich erzählt. Mit drei Personen führte er Gespräche, für eine hat er sich nun entschieden: Der neue Klassenlehrer in Schötz ist Kevin Flury, 28, aus Sion, derzeit auf Weltreise. Genau jemanden wie Flury hatte der Schulleiter gesucht. Jemanden, der wieder in den Beruf einsteigen will oder jemanden, dessen Pläne sich kurzfristig geändert haben.

«Alles passt perfekt zusammen»

Kevin Flury ist gerade in Florenz, als ihn unsere Zeitung erreicht. Das erste Hallo klingt etwas ungewohnt. Flury ist im Wallis aufgewachsen, seine Muttersprache Französisch. Das Gespräch aber holpert höchstens wegen der schlechten Verbindung, welche seine Worte mit dem sanften französischen Akzent ab und zu abhackt. «Ich freue mich mega», sagt der Weltenbummler angesprochen auf seinen neuen Job. Alles passe perfekt zusammen. Seine Verlobte Linda Scheuber und er hätten beschlossen, nach Rothenburg zu ziehen, wo sie herkommt. Dank seinen Eltern und einer Bekannten wurde er auf die offene Stelle in Schötz und den Bericht unserer Zeitung aufmerksam gemacht. «Schötz ist nur 25 Minuten von Rothenburg entfernt», freut sich der junge Mann, der sich inzwischen deutlich längere Distanzen gewohnt ist. Auch seine Ausbildung passe perfekt: Im Sommer 2019 habe er die Lehrerausbildung mit Spezialisierung auf Kindergarten und Basisstufe 1&2 abgeschlossen.

Nun geht es Schlag auf Schlag: Am Dienstagvormittag lernte Kevin Flury seine Klasse auf digitalem Weg kennen, am Freitag kommt er zurück in die Schweiz und am nächsten Montag beginnt die Einstiegswoche. Danach hat er gut einen Monat Zeit, um den Unterricht vorzubereiten.

Kevin Flury mit Partnerin Linda Scheuber auf den Lofoten (Norwegen) im August 2020. PD

Dass Flury und seine Partnerin jetzt in die Schweiz zurückkehren, ist der Pandemie geschuldet. Ihre Reise ist völlig anders verlaufen als geplant. Statt nach Asien und Neuseeland reisten sie zuerst nach Skandinavien. Danach suchten sie sich ein mittelamerikanisches Land, wo sie Spanisch lernen konnten. «Offen war gerade Costa Rica.» Also verbrachten sie dort zwei Monate, bevor die Reise weiter ging nach Kolumbien, Peru, Mexiko, Miami, Ägypten, Südafrika und Namibia.

Die Weltenbummler in Chichén Itzá, Mexico, im Februar 2021. PD

Gegen den Schluss seien die Einschränkungen grösser, die Reisemöglichkeiten kleiner geworden. «Deshalb wollten wir zurück nach Europa», erzählt Flury.

«Langsam sind wir reisemüde. Es ist ein guter Zeitpunkt, um nach Hause zu kommen.»

Der Walliser ist nach der gut einjährigen Reise dankbar. Grössere Probleme habe es keine gegeben, auch sei er gesund geblieben. «Es war ein Traum.» Dankbar ist er auch für die Stelle in Schötz:

«Ich freue mich, dass mir die Schule diese Chance gibt. Es ist mutig, einen Romand einzustellen.»

Schulleiter Peter Bigler hat die Gespräche mit Flury via Whatsapp geführt und freut sich nun auf das erste persönliche Treffen. Er sagt: «Wenn's passt, kann es eben plötzlich schnell gehen.»