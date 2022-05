Tagung an PH Luzern soll helfen, Lehrplan 21 umzusetzen

Lehrplan 21 Gastdozentin an der PH Luzern: «An vielen Schulen ist Bildung für nachhaltige Entwicklung noch nicht angekommen» Flurina Alther, Expertin für Bildung für nachhaltige Entwicklung, hat mit drei Mitstudierenden der PH Luzern eine Tagung zum Thema organisiert. Damit soll das Bewusstsein für diesen Aspekt in allen Fachbereichen gestärkt werden. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Obwohl der Lehrplan 21 seit mehreren Jahren gilt, ist die Umsetzung noch keineswegs vollendet. Der Aspekt der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) sei bei der Einführung etwas untergegangen, erklärt Flurina Alther, Gastdozentin an der PH Luzern und wissenschaftliche Mitarbeiterin der PH Zug.

«An vielen Schulen ist Bildung für nachhaltige Entwicklung noch nicht angekommen.» Ein Grund dafür sei, dass BNE im Lehrplan 21 sehr offen definiert ist und deshalb noch nicht ganz klar sei, was dies eigentlich beinhaltet, zum anderen hätten zu Beginn die Fächer mehr im Fokus gestanden.

Die 28-Jährige hat im Jahr 2018 den ersten Jahrgang des Masters «Fachdidaktik Natur, Mensch, Gesellschaft und nachhaltige Entwicklung» der PH Luzern und der PH Bern belegt. Dabei geht es unter anderem darum, den Studierenden zu vermitteln, wie das Thema BNE an der Schule, an der PH, oder an ausserschulischen Lernorten, wie Museen, gelehrt werden kann.

Alther und drei Mitstudierende haben im Dezember 2020 schliesslich die BNE-Fabrik gegründet. Dabei engagieren sie sich dafür, das Verständnis für diesen Aspekt des Lehrplans 21 zu verbessern.

Fachübergreifende Diskussion ist nötig

Am Samstag hat der Verein in Zusammenarbeit mit ihrem ehemaligen Studiengang nun eine Tagung durchgeführt, an der auch mit Interessierten aus anderen Fachbereichen diskutiert wurde, wie BNE im Unterricht umgesetzt werden kann. «Das ist zentral, weil BNE ist eine fächerübergreifende Aufgabe», betont Alther.

«Es ist kein eigenes Fach, sondern eher eine Art Brille, die man in jedem Fach aufsetzen kann.»

Zielgruppe der Tagung waren hauptsächlich Fachdidaktik-Studierende. Mit 100 Anmeldungen wurde das Ziel der Verantwortlichen übertroffen. Wenn die Finanzierung sichergestellt werden kann, kann sich Alther auch vorstellen, jährlich einen solchen Anlass durchzuführen.

Die Studierenden diskutieren an der Tagung. Bild: PD

«Studierende können das Gelernte dann auf allen Ebenen des Bildungssystems umsetzen, weil sie so unterschiedliche Laufbahnen einschlagen.» Mit dem Fachdidaktik-Studium könne man etwa an der PH dozieren, zurück ins Schulzimmer gehen, für einen Lehrmittelverlag arbeiten, oder auch im ausserschulischen Kontext die Bildung für nachhaltige Entwicklung fördern.

Komplexität der Welt soll nicht zu stark vereinfacht werden

Eine grosse Schwierigkeit sei dabei, dass Themen wie nachhaltige wirtschaftliche oder gesellschaftliche Entwicklung sowie Klimaschutz so heruntergebrochen werden müssen, dass es auch für Primarschüler und Primarschülerinnen verständlich ist. Dafür gebe es eigentlich schon viele Unterlagen. Diese seien einfach zu wenig bekannt.

«Wenn man die Vereinfachung aber übertreibt, geht die Essenz von BNE verloren», sagt Alther. «Mit diesem Teil der Bildung soll ja den Kindern gerade aufgezeigt werden, dass die Welt komplex ist, und verschiedene Interessen berücksichtigt werden müssen, um eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen.» Genau für die Diskussion solcher Fragen sei der formelle sowie informelle Austausch an der Tagung und im Anschluss wichtig. Alther erklärt:

«Wenn verschiedene Fachpersonen mit verschiedenen Perspektiven miteinander diskutieren, kommen wir zu neuen und tragfähigen Lösungen.»

Als Beispiel, wie ein Unterricht unter Einbezug von BNE aussehen könnte, nennt Alther einen Besuch im Agrarmuseum Burgrain in Alberswil. Denn in der Ausstellung, im Aussenraum mit Naturgarten, Biohof sowie Verarbeitungsbetrieben werden viele Fragen rund um nachhaltige Lebensmittelproduktion und -verarbeitung thematisiert.

Eine weitere Möglichkeit ist das sogenannte Spaziergangkonzept. Dieses hat zum Ziel, «Phänomene des alltäglichen Lebens zu erfassen und die Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler miteinzubeziehen». Heisst: Die Lernenden sollen sich nach einem gemeinsamen Spaziergang mit den unterschiedlich gemachten Beobachtungen auseinandersetzen – und so ein Phänomen individuell erarbeiten.

