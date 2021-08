Lehrplan 21 Nach erfolgreichem Pilotprojekt in Hochdorf: Schwimmen lernen im See soll schweizweit Schule machen Vielen Schulen fehlt es an der Infrastruktur, um Schwimmunterricht anzubieten. Die SLRG bietet jetzt Kurse für Lehrpersonen an, damit diese den Schülern in offenen Gewässern Schwimmen beibringen können. In Hochdorf hat das bereits gut funktioniert. Alexander von Däniken 07.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Lehrplan 21 hat in vielen Gemeinden hohe Wellen geworfen. Denn die Reform, im Kanton Luzern auf das Schuljahr 2017/18 eingeführt, sieht den Schwimmunterricht schwerpunktmässig in der 3. und 4. Primarklasse während mindestens neun Doppellektionen vor – aber nicht jede Gemeinde verfügt über ein Hallenbad. Die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) hat darum 2017 eine Idee vorgebracht: In Zukunft sollen Gemeinden mit fehlender Infrastruktur den Schwimmunterricht in den umliegenden offenen Gewässern durchführen.

Schwimmlehrerin und SLRG-Kursleiterin Judith Christen bringt den Kindern auch Erste-Hilfe-Massnahmen bei. Bild: PD/Donovan Wyrsch

Die SLRG hat zusammen mit der Gemeinde Hochdorf vor vier Jahren ein Pilotprojekt gestartet. Statt im Hallenbad Hohenrain gab es Schwimmunterricht in der Badi Baldegg. Unter fachkundiger Anleitung lernten die Schülerinnen und Schüler nicht nur das Schwimmen im See. Auch ein sogenannter Wassersicherheitscheck war ein fixer Programmpunkt. Gelernt wurden drei Fähigkeiten: sich eine Minute lang an derselben Stelle über Wasser zu halten, 50 Meter schwimmen und ins Wasser springen (wir berichteten).

Grössere Ausdauer als im Pool erforderlich

Jetzt zeigt sich: Das Pilotprojekt verlief erfolgreich. Massgeblich beteiligt war Judith Christen. Die 52-jährige Sempacherin leitet Kurse der SLRG und unterrichtet an verschieden Schulen Schwimmen, so auch in Hochdorf. «Es ist eine tolle Sache, dass wir mit der Schule Hochdorf das Pilotprojekt machen durften», sagt Christen. Die Kinder hätten grosse Fortschritte im Schwimmen gemacht und grösstenteils auch den Wassersicherheitscheck bestanden. Der Unterricht sei sehr vielseitig und reiche von der Wassergewöhnung bis zum Trainieren der Technik.

«Wichtig ist mir in erster Linie, dass die Kinder ins Wasser springen können und wieder ins stehtiefe Wasser oder an den Rand kommen. Danach üben wir Kraul und Brust sowie Rückenschwimmen.»

Die Ausdauer sei ein weiterer Punkt, der vor allem im offenen Gewässer sehr wichtig sei. «Die Kinder können sich nicht an Leinen und Rand halten, darum schwimmen sie eher eine längere Strecke, ohne abzustehen oder können nicht stehen. Es gibt dann auch Vertrauen, dass sie dies schaffen.»

Zwischen dem geschützten Rahmen im Hallenbad und dem See als Unterrichtsort gibt es laut Christen weitere Unterschiede. So sei das Wetter nicht voraussehbar und könne kalt sein. Wenn auch das Wasser kühl ist, könne ein Teil des Unterrichts an Land stattfinden. «Wenn ich die ganze Stunde mit verschiedenen Gruppen im Wasser bin, ziehe ich einen Neoprenanzug an. So können alle Kinder in kleinen Gruppen das Wasser auch mal bei grossen Wellen erleben. Oder sie lernen direkt, wie sie reagieren sollen, wenn ein Gewitter kommt und sie alleine in der Badi sind.»

SLRG-Kursleiterin Judith Christen in ihrem Element: Sie unterrichtet Schwimmen im See. PD/Donovan Wyrsch

In den Sommermonaten 2017 und 2018 nahmen rund 120 Schülerinnen und Schüler der 4. Primar am Pilotprojekt teil. Dann wurde ein Regelbetrieb daraus. Seither besuchen die Schüler der 2. Klasse aus Hochdorf fünf Lektionen Schwimmunterricht im Hallenbad in Hohenrain. In der 4. Klasse haben sie Schwimmunterricht im See. Jedes Schuljahr besuchen drei 4. Klassen mit je rund 16 Schülern den Schwimmunterricht im See. Der Unterricht findet an drei aufeinanderfolgenden Wochen nach und vor den Sommerferien statt. Heute werden die Lektionen von zwei Schwimmlehrerinnen geleitet, die beim Pilotprojekt dabei waren und von Christen angeleitet wurden.

Auch Eltern werden sensibilisiert

Was in Hochdorf funktioniert, soll laut der SLRG jetzt in der ganzen Schweiz Schule machen. Das empfiehlt auch eine Studie der Interface Politikstudien Forschung Beratung GmbH, die unserer Zeitung vorliegt. Interface hat im Auftrag der SLRG aufgrund der Erfahrungen in Hochdorf Vorteile und Herausforderungen des Projekts «Schwimm- und Wassersicherheitsunterricht im See» untersucht. Der Unterricht im See kann laut den Studienautoren Folgendes bewirken:

Erstens sammeln die Kinder Erfahrungen im offenen Wasser, eignen sich entsprechende Schwimmkompetenzen in dieser Umgebung an und lernen, damit verbundene Gefahren einzuschätzen und mit Rettungsgeräten umzugehen. Das ist auch in Hinblick auf die Umsetzung des Lehrplans 21 zentral, der die Sicherheitskompetenz (unter anderem zu Selbstrettung) erstmalig verankert.

Zweitens bietet eine solche Erweiterung des Schwimmunterrichts auch die Chance, Eltern bezüglich Verhaltensweisen in offenen Gewässern zu sensibilisieren. Denn wie Studien zeigen, unterschätzen Eltern häufig ihre eigenen Schwimmkompetenzen und diejenigen ihrer Kinder in offenen Gewässern.

Verschiedene Studien würden zeigen, dass ein Schwimmunterricht, der sich ausschliesslich auf die Umgebung von Pools konzentriert, nicht ausreichend ist, um ein Ertrinken zu verhindern. «Schwimm- und Wasserkompetenzen, die in geschlossenen Becken erlernt werden, können nicht automatisch auf die Umgebung von offenen Gewässern übertragen werden.»

Unterlagen bereits vorhanden

Als Herausforderungen für den Outdoor-Schwimmunterricht definierten die Studienautoren von Interface den erhöhten Organisationsaufwand für die Schulen, die noch fehlenden Kompetenzen der Schwimmlehrerinnen, das unbeständige Wetter, das hohe Flexibilität erfordert, und die unterschiedlichen Fähigkeiten, welche die Kinder bereits mitbringen. So müsse schon am Anfang darauf geachtet werden, ob Kinder allfällige Ängste haben. Immerhin: Die SLRG verfügt bereits über allerlei Unterlagen – von Planungsmethoden bis zu Risikoanalysen.

«Jede Gemeinde hat eine andere Ausgangslage», betont SLRG-Mediensprecher Philipp Binaghi. Manche Kommunen hätten genügend Hallenbad-Kapazitäten, in anderen würden sich Mischformen von Pool- und See-Unterricht anbieten. In einzelnen Fällen könne der Unterricht auch in Flüssen stattfinden. Klar sei, dass im Sinne der Wassersicherheit der Unterricht neu aufgestellt werden müsse. Das zeige auch die Statistik: Im Jahr 2019 wurden bei der SLRG im Austausch mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung insgesamt 49 Todesfälle durch Ertrinken gezählt. Der Durchschnitt der letzten zehn Jahre liegt bei rund 45 Ertrinkungstoten pro Jahr. 98 Prozent der Todesfälle ereigneten sich 2019 in offenen Gewässern – 25 in stehenden Gewässern respektive Seen und 23 in Fliessgewässern respektive Flüssen.

Doch wie sollen die Gemeinden schweizweit zum Umsteigen bewegt werden? Binaghi: «Wir müssen die Lehrpersonen gewinnen. Wichtig wird sein, vom Verständnis wegzukommen, dass die Wassersicherheit nur im Wasser selbst gelernt werden kann. Sie kann auch in einer Projektwoche mit mehreren Fächern thematisiert werden.» Weiter will die SLRG ihre Kontakte nutzen, um die Leute für die Wassersicherheit zu begeistern; etwa über Mitglieder, die als Lehrpersonen arbeiten.

Derweil zündet die SLRG in der Pilotgemeinde Hochdorf die nächste Stufe: Im September 2021 bietet Schwimmlehrerin und Rettungsschwimmerin Judith Christen einen Kurs für Lehrpersonen an. Unter dem Motto «WK See für Lehrpersonen – Inputs für das Schwimmen mit der Schulklasse im See» wird Lehrpersonen die Möglichkeit geboten, sich im Rahmen der Auffrischung des eigenen Rettungsschwimmbrevets gleich noch weiterzubilden.