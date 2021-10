Konzertkritik: Violinistin Leia Zhu mit Festival Strings im KKL

Leia Zhu im KKL Luzern Entwicklung vom Wunderkind zur gereiften Künstlerin Die 14-jährige Geigerin Leia Zhu und die Festival Strings Lucerne mit Konzertmeister Daniel Dodds spielten Tschaikowsky und Beethoven in sinfonischer Besetzung ohne Dirigenten. Gerda Neunhoeffer 15.10.2021, 16.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Lucerne Festival 2018 zum Thema Kindheit war sie das jüngste Wunderkind, das britisch-chinesische «Violin Girl» Leia Zhu. Schon damals trat sie mit den Festival Strings Lucerne auf. Inzwischen ist sie 14 Jahre alt und bewies am Donnerstagabend im KKL-Konzertsaal mit dem einst für unspielbar gehaltenen Violinkonzert D-Dur op. 35 von Tschaikowsky, dass sie vom virtuosen Kind zu einer musikalisch gereiften Künstlerin geworden ist.

Die Festival Strings Lucerne mit Konzertmeister und Leiter Daniel Dodds und Leia Zhu bereiteten den Zuhörern die von Dodds angekündigte, garantierte Sternstunde in jeder Hinsicht. Zuerst einmal die Strings in sinfonischer Besetzung, die mit starken Klängen überraschen, die an die richtig grossbesetzten Orchester herankommen. Sie entfalten eine Strahlkraft und Weite, die stets filigran ist, die kammermusikalischen Qualitäten bleiben auch im Fortissimo erhalten.

Leia Zhu und die Festival Strings beim gemeinsamen Konzert am Donnerstagabend im KKL Luzern. Bild: PD/Fabrice Umiglia

Die junge Geigerin tritt mit einer Selbstverständlichkeit auf, die sich über sie auch in den sozialen Medien finden lässt. Die kleine Person steht vor den Festival Strings und beherrscht die Bühne, und sie teilt ganz sichtbar Leidenschaft und Temperament mit Daniel Dodds und seinem Ensemble. Man vermisst keinen Dirigenten, man spielt miteinander auf Augenhöhe.

So virtuos Leia Zhu auch spielt, es schwingt intensives Gefühl mit, die Töne kommen von Herzen, und sie tanzt das ganze Konzert über leicht schwingend mit. Biegsam ist ihr Ton, farbenreich, ausdrucksstark, kraftvoll. Sie kommuniziert mit Augen, Körperspannung und Hinwendung mit den Orchestermusikern. Dabei sieht sie ganz entspannt aus, lächelt noch bei den schwierigsten Passagen; ob Doppelgriffe, höchste Töne oder aberwitzig schnelle Läufe, alles scheint mühelos. Und wie im langsamen Satz die Melodien atmen, lange Kantilenen in dichtem Legato erblühen, das ist grosse Kunst. Die Zwiegespräche mit Klarinette und Flöte sind besonders innig.

Mit den Festival Strings und Daniel Dodds hat sie Musiker an ihrer Seite, die diffizil begleiten; alle hören aufeinander und lassen die Musik ganz aus dem Augenblick entstehen. Zur Erscheinung und der musikalischen Kommunikation, wie sie Leia Zhu bis in kleinste Details beherrscht, passt die Zugabe, die sie nach langem Applaus und Standing Ovations gibt. Sie spielt die Mediation aus Thais von Jules Massenet nicht alleine. Cellist Alexander Kionke begleitet sie mit feinem Pizzicato auf dem Cello.

Sie plaudert in der Pause mit den Zuhörern und lässt sich feiern

In der Pause staunt man, denn Leia Zhu steht noch in ihrem lichtsmaragdenen Kleid mitten im Foyer. Sie plaudert mit Zuhörern und lässt sich feiern und fotografieren. Hautnah und einfach nett. Wie schön, dass solche Szenen nun wieder möglich sind, nach all der Unnahbarkeit durch Corona.

Wieder zurück im Konzertsaal, begrüsst Daniel Dodds die Zuhörer herzlich und sagt: «Ich freue mich sehr, und es gibt jetzt was, was man kennt.» Natürlich, kaum eine Beethovensinfonie ist so bekannt wie die Fünfte. Aber nun wird sie wie neu erfunden. Schon die ersten Akkorde stehen wie gemeisselt, und dann entwickelt sich die Musik aus der Stille heraus. Hoch konzentriert agieren Musikerinnen und Musiker, Daniel Dodds gibt die Impulse klar und temperamentvoll, und jedes Detail entsteht im intensiven Miteinander. Sonst meist mit fünf Kontrabässen, genügen hier zwei, um den Klang von unten her stützen. Da kommen die schnellen Themen so volltönend wie durchsichtig; die Streicher, das Fundament der Festival Strings, spielen wie aus einem Guss. Exzellente Holzbläser, Hörner und Blechbläser, dazu die Pauke punktgenau und dynamisch ebenso wie alle fein abgestimmt, ergeben eine zauberische Klangvielfalt.

Nach spritzigen Fagotttönen und Pizzicato am Ende des dritten Satzes entsteht aus geheimnisvollem Pianissimo der vierte Satz in rasantem Tempo, alles gestochen fein und in jedem Übergang genau miteinander. Und das Accelerando am Ende zeigt, wie auch diese unmerkliche Tempoveränderung ohne Dirigenten meisterlich gelingt.