Leichtathletik Olympiafavoritin wird auf der Allmend erwartet Nach Bekanntgabe der Schweizer Athleten und Athletinnen folgen nun die ersten Namen der internationalen Konkurrenz, gegen die die Schweizer sich beim Spitzen Leichtathletik Meeting in Luzern beweisen müssen. 18.06.2021, 16.40 Uhr

Im Stadion Allmend wird am 29. Juni 2021 um die letzten Olympiatickets für die Leichtathletik-Wettbewerbe gekämpft. Neben den Schweizer Topstars gibt es nun auch Zusagen der internationalen Konkurrenz. «An den Start gehen wird auch Christin Hussong, die im Speerwerfen bereits dreimal das Meeting in Luzern für sich entscheiden konnte», so Mediensprecher Stephan Zopfi.

Christin Hussong gewinnt Anfang des Monats in Finnland mit 66.63 m. Kimmo Brandt (07. Juni 2021) / EPA

Die Weltranglistenzweite aus Deutschland warf im Mai ihren Speer 69,14 Meter weit und verbesserte damit ihre persönliche Bestleistung. Nur einmal warf sie in dieser Saison nicht über 65 Meter, nur einmal wurde ihr Rang 1 streitig gemacht. Dies macht die Europameisterin von 2018 zu einer der Medaillen-Kandidatinnen in Tokio. Luzern sei eine wichtige internationale Standortbestimmung knapp vier Wochen vor den Olympischen Spielen, so Christin Hussong.

Beim Meeting wird sie zusammen mit der Schweizer Rekordhalterin Géraldine Ruckstuhl, der Olympiasiegerin Sara Kolak aus Kroatien und der Österreicherin Victoria Hudson für einen spannenden Wettkampf im Speerwerfen mit Topresultaten sorgen.